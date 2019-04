Evolución de las revistas digitales

En 2001 se fundó la primera plataforma de publicación de revistas llamada Zinio, en ese entonces la opción de revistas digitales era un concepto novedoso. Zinio no solo se convirtió en una tienda de revistas sino en una plataforma de conversión de papel a digital que los propietarios de revistas podían contratar. Zinio nació como un programa para PC que requería la instalación de su lector para recibir digitalmente las ediciones a las cuales se estaba suscrito. El modelo de negocio consistía en ofrecer digitalmente las suscripciones de papel. La estación física de periódicos y revistas que se podía ver en las calles de ciudades cosmopolitas existía ahora de forma digital para todo el mundo.

En 2007, con el lanzamiento del primer lector de libros electrónicos Kindle, Amazon introduce también su servicio de suscripción de revistas. Creó la tienda de suscripciones digitales que permitía adquirir las revistas y luego recibir futuras ediciones en su dispositivo. El modelo de negocios se mantenía uno a uno. En 2011 con el lanzamiento de sus tabletas, Kindle Fire Amazon introdujo sus suscripciones en color. Para 2011 y 2013 tanto Apple como Google, respectivamente, lanzaron sus propias aplicaciones para suscribirse y leer revistas en formato digital. Zinio continuó creando lectores para celulares y tabletas y ampliando su catálogo.

En 2012, en una alianza entre las compañías editoras Conde Nast, Hearst, Meredith, News Corp. y Time Inc. crean la compañía Next Issue, un servicio que cambió el modelo de suscripción a "todo lo que puedas leer" por un monto fijo mensual. La llamada "Netflix de las revistas" inició solo para Android y después lanzó su app para iOS. Por $10 mensuales se podía acceder a 40 revistas de estas publicaciones. Tres años después, con más de 100 revistas en su catálogo, se relanzó como Texture con nueva imagen y experiencia de usuario. La novedad que Texture trajo fue la capacidad de explorar múltiples artículos de similares o diferentes temas de varias fuentes, facilitando el descubrimiento de la información para el lector. Además, crearon una sección curada en la que se ofrecían artículos exclusivos y tópicos de interés para diferenciarse de otros servicios gratuitos. Todos los servicios hasta ese momento se centraban en ofrecer la misma experiencia física de forma digital.

Para 2018, Texture era la app más popular y novedosa en la App Store para leer revistas, en marzo de ese mismo año Apple anunció la adquisición de Next Issue Media, la compañía detrás de la aplicación Texture. Apple aclaró que el servicio seguiría funcionando independiente, pues también tiene aplicaciones para Android y Amazon. Sin embargo, se especuló cómo Apple utilizaría la tecnología y plataforma que Texture ofrecía, pues esta era el activo que Apple deseaba. Todo lo anterior se aclaró el pasado 25 de marzo, cuando Apple lanzó su nuevo servicio News+ el cual combina más de 300 revistas bajo un servicio estilo "Netflix de las revistas" dentro de su App News por el mismo cargo fijo mensual de $9.99 y adicionalmente la misma experiencia de descubrir tópicos de múltiples fuentes en la misma navegación.

Con respecto a las editoriales, Apple les pagará por el uso de sus artículos y no deciden el orden o forma en que la aplicación los presenta. Algunos editores como New Yorker y el periódico The Wall Street Journal han aclarado que no ofrecerán el mismo contenido que sus propias suscripciones, evitando la "canibalización" del servicio. Lo que buscan, realmente, son nuevos lectores que de todas formas no quieren suscribirse y por lo tanto son ingresos adicionales. A la fecha, desde el punto de vista del consumidor, Apple News+ parece la mejor oferta en el mercado para contenido prémium de revistas.