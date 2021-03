FaceApp l "Nadie quiere ver a un hombre de mediana edad en una moto": el japonés que engañó a todos haciéndose pasar por una joven motociclista

Las fotos de una joven sonriente con su motocicleta ganaron popularidad entre los usuarios de las redes sociales en Japón y comenzaron a sumar miles de "me gusta".

Pero algunos seguidores con ojos de águila notaron que algunas cosas no cuadraban en las imágenes.

Su brazo parecía tener mucho vello en una foto y el reflejo de un espejo mostraba un rostro diferente.

Un programa de televisión reveló que el usuario de Twitter @azusagakuyuki era en realidad un hombre de 50 años llamado Zonggu.

Y él mismo admitió haber usado aplicaciones de edición de fotos para crear un alter ego.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨

もうすぐ春ですよ

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ

大好き:バイクいじり

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg