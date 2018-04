Facebook elimina más de 200 páginas vinculadas a la interferencia rusa en elecciones en todo el mundo

“Hoy damos un paso importante para proteger la integridad de las elecciones en todo el mundo al eliminar más de 270 páginas y cuentas operadas por una organización rusa llamada Agencia de Investigación de Internet (IRA)”. Con estas palabras, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, señaló que la red social se ha deshecho de páginas vinculadas al espionaje ruso en el mundo.

"Esta agencia rusa ha actuado repetidamente de forma engañosa e intentó manipular personas en los EE. UU., Europa y Rusia, y no las queremos en Facebook en ninguna parte del mundo”

“La mayoría de nuestras acciones contra el IRA hasta la fecha han sido para evitar que interfieran en las elecciones extranjeras. Esta actualización trata de eliminar sus páginas dirigidas a las personas que viven en Rusia. Esta agencia rusa ha actuado repetidamente de forma engañosa e intentó manipular personas en los EE. UU., Europa y Rusia, y no las queremos en Facebook en ninguna parte del mundo”, publicó Zuckerberg desde su página oficial en Facebook.

El empresario señaló también en su publicación diversos antecedentes de los intentos de IRA por interferir en procesos electorales en Europa a través de la red social y su conexión con usuarios de habla u origen ruso en todo el mundo.

Francia, Alemania e, incluso, Estados Unidos son algunas de las naciones en las que, según Zuckerberg, Facebook tuvo notificación de cuentas falsas de IRA que se infiltraban en la red para proporcionar y sustraer información personal de los usuarios que comenzaban a seguirlas. “Descubrimos que la IRA rusa había establecido una red de cientos de cuentas falsas para difundir contenido divisorio e interferir en las elecciones presidenciales de EE. UU. Comenzamos a investigar su actividad a nivel mundial y eliminando sus páginas y cuentas”, explica.

"Si bien respetamos a las personas y los gobiernos que comparten puntos de vista políticos en Facebook, no les permitimos configurar cuentas falsas para hacer esto"

Zuckerberg señaló también que, desde 2016, Facebook ha implementado nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar los controles contra esta actividad ilícita. “Hemos mejorado nuestras técnicas para evitar que los estados nacionales interfieran en las elecciones extranjeras, y hemos creado herramientas de IA más avanzadas para eliminar cuentas falsas de manera más general”.

“También hemos aumentado significativamente nuestra inversión en seguridad. Ahora contamos con aproximadamente 15,000 personas trabajando en seguridad y revisión de contenido. Tendremos más de 20,000 para el final de este año”, agregó.

Finalmente, Zuckerberg señala que “IRA ha estado utilizando redes complejas de cuentas falsas para engañar a las personas”. “Si bien respetamos a las personas y los gobiernos que comparten puntos de vista políticos en Facebook, no les permitimos configurar cuentas falsas para hacer esto. Cuando una organización hace esto repetidamente, eliminamos todas sus páginas, incluidas las que pueden no ser falsas. Las páginas y las cuentas que retiramos hoy se eliminaron porque estaban controladas por el IRA, no en función del contenido que compartían”, sentenció.