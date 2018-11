Facebook expande funcionalidad de noticias locales

(AP) — Facebook está expandiendo cautelosamente una funcionalidad que muestra a los usuarios noticias e información locales, incluso alertas de personas desaparecidas, cierres de caminos, reportes delictivos y anuncios escolares. Llamado en inglés "Today In", la característica muestra a las personas información sobre sus ciudades con base en fuentes locales como medios de noticias, entidades del gobierno y grupos comunitarios.

Facebook lanzó el servicio en enero en seis ciudades de Estados Unidos y lo expandió a 25 y luego a más. El miércoles, "Today In" se expandió a 400 localidades en Estados Unidos y unas cuantas en Australia. El cambio se produce en momentos en que Facebook trata de sacudirse la reputación de hervidero de desinformación y de interferencia electoral, para que en lugar de ello sea visto como un lugar para que comunidades y personas se comuniquen y se mantengan informadas.

A continuación, algunos puntos sobre estas novedades y por qué son importantes:

PANORAMA GENERAL

La compañía dice que la ampliación es algo que los usuarios han pedido. Es como una "evolución" de una funcionalidad que Facebook abandonó temporalmente meses atrás. Esa funcionalidad mostraba artículos noticiosos que eran populares entre los usuarios, pero estaba pagada por problemas como noticias falsas y señalamientos de prejuicios. Anthea Watson Strong, administradora de Facebook para noticias locales e información comunitaria, dijo que su equipo aprendió de los problemas con la funcionalidad. "Sentimos profundamente los errores de nuestros predecesores", dijo.

Esta vez, los empleados de Facebook fueron a algunas de las ciudades en las que iban a lanzar el servicio y se reunieron con los usuarios. Trataron de predecir problemas haciendo evaluaciones "pre-mortem", dijo. Eso quiere decir que en lugar de "post-mortem", cuando los ingenieros examinan lo que salió mal después que sucedió, ellos trataron de anticipar posibles malos usos del servicio, por ejemplo, para sacarles provecho económico. Facebook no ha dicho por cuánto tiempo ha estado usando ese nuevo enfoque "pre-mortem", aunque no es algo único de la compañía.

No obstante, es un paso significativo, dado que los problemas actuales de Facebook se derivan de la falta de previsión de malos usos del servicio. Facebook dijo que también espera que el lento lanzamiento del servicio prevenga nuevos problemas. CÓMO FUNCIONA Para determinar si "Today In" está disponible en tu ciudad, haz clic en el ícono de "menú". Si lo deseas, puedes en ver las actualizaciones de información local directamente en tu "sección de noticias".

Por el momento, Facebook está ofreciendo ese servicio solamente en ciudades pequeñas y medianas, como Conroe, Texas; Morgantown, Virginia Occidental; y Santa Fe, Nuevo México. Ciudades grandes como Nueva York y Los Ángeles presentan retos adicionales, como sobreabundancia de noticias e información y pudieran tener que ser divididas en áreas más pequeñas. Los mensajes en "Today In" son seleccionados mediante inteligencia artificial, sin participación humana.

El servicio agrega publicaciones de las páginas en Facebook de organizaciones de prensa, agencias del gobierno y grupos comunitarios, como albergues para animales. Pueden ser incluidos los debates de grupos locales de Facebook. Por ahora, la información es escogida solamente mediante un criterio geográfico, pero eso pudiera cambiar. Una persona sin hijos, por ejemplo, pudiera no querer ver actualizaciones de las escuelas locales.

SALVAGUARDAS

Facebook usa software para eliminar contenido objetable, como lo hace en la sección regular de noticias de los usuarios, pero los filtros son más estrictos para "Today In". Si un buen amigo publica algo un poco censurable, tú probablemente lo verás de todas maneras porque Facebook toma en cuenta la relación de amistad con esa cuenta. En vista de que las publicaciones en la sección de "Today In" no provienen de amigos, es más probable que Facebook los deje fuera.