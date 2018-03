Facebook inicia pruebas para el botón "no me gusta"

Lee también

A fecha de hoy no está claro ni el alcance de los test, que Facebook realiza entre un número reducido de usuarios, ni si finalmente se introducirá esta opción.El pulgar hacia abajo forma parte de una serie de emojis que permiten expresar una amplia paleta de reacciones. Hace un año, la red social ya introdujo algunas, como por ejemplo el corazón.Según el blog especializado en tecnología "Techcrunch" , el primero en informar sobre las pruebas, el uso del nuevo emoji está destinado sobre todo a sustituir el "no" en respuestas a preguntas concretas, como planes para la tarde.Hasta ahora, y pese a las peticiones de los usuarios, Facebook siempre ha rechazado introducir un botón de "no me gusta" -en contraposición al popular botón de "me gusta"- en el muro de la red social argumentando que no quiere que se genere un clima negativo.