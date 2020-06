Facebook: qué grandes empresas se han sumado al boicot a la red social y qué buscan con él

La marca de helados Ben & Jerry's se ha unido a lo que es ya una creciente lista de empresas que, a lo largo del mes de julio, han decidido retirar su publicidad -y sus fondos- de las plataformas de Facebook.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg es propietaria de Instagram y Whatsapp, además de la propia red social y el conglomerado suma hasta otras 80 compañías menos conocidas.

Este boicot es parte de la campaña "Stop Hate For Profit" (No al Odio por Dinero), que exige a Facebook tomar medidas más estrictas contra el contenido racista y de odio.

Facebook obtiene US$70.000 millones al año de ingresos por publicidad.

La campaña acusa a la red socail de "amplificar los mensajes de los supremacistas blancos" y "permitir mensajes que incitan a la violencia".

We will pause all paid advertising on Facebook and Instagram in the US in support of the #StopHateForProfit campaign. Facebook, Inc. must take the clear and unequivocal actions to stop its platform from being used to spread and amplify racism and hate. >>>https://t.co/7OpxtcbDGg pic.twitter.com/I989Uk9V3h