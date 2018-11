Facebook reporta fallas en distintos países

La red social Facebook reportó una caída en su funcionamiento este mediodía, luego de que el acceso fuera restringido a varios usuarios para ver y actualizar información, tanto en la aplicación móvil como en su versión web.

La falla se produjo tal como ha sucedido en ocasiones pasadas, cuando la aplicación ha dejado incomunicados a cientos de personas a escala mundial.

Al querer refrescar o ingresar directamente a un perfil determinado de Facebook, los usuarios se toparon con una pantalla en blanco y el mensaje "Sorry, something went wrong" (Disculpas, algo salió mal).

Foto: Captura de pantalla

Según el portal portal DownDetector, la caída de la famosa red social fue reportada hasta ahora en países como El Salvador, México, Venezuela, Chile, la costa este de Estados Unidos, Ecuador, Brasil y otros países de Latinoamérica.

En El Salvador, la caída duró una media hora y fue hasta pasadas las 12:30 p.m. que la red se restableció al dejar ingresar a los usuarios, tanto a su versión web como a su versión móvil.

Usuarios reportan caída de #Facebook. Los primeros reportes indican que en escritorio está completamente caída la plataforma, mientras que en móvil algunos usuarios pueden usar Messenger o ver las últimas publicaciones pre cargadas — Expansión CNN (@ExpansionMx) 12 de noviembre de 2018