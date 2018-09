¿Facebook te hizo reiniciar sesión hoy? Es posible que tu cuenta haya sido hackeada

Facebook dijo el viernes que descubrió una falla de seguridad que afecta a casi 50 millones de cuentas de usuarios. La empresa dijo que ciberpiratas aprovecharon el “Ver Cómo” de la red social.

"El martes 25 de septiembre por la tarde nuestro equipo de ingenieros detectó un incidente de seguridad que afectó a por lo menos 40 millones de cuentas. Tomamos este incidente con extrema seriedad y queremos que todos estén informados de las acciones que adoptamos inmediatamente para proteger la seguridad de las personas", dijo en un comunicado publicado este día por la red social.

Añadió que ha tomado medidas para resolver el problema y ha dado aviso a la policía. "La privacidad y la seguridad de las personas son de una importancia central y lamentamos que esto haya pasado", agrega el comunicado.

Este viernes por la mañana, más de 90 millones de personas fueron obligadas a salir de sus cuentas por la propia red social como medida de seguridad, afirmó The New York Times.

Facebook también explicó que los afectados no tienen necesidad de cambiar sus claves de acceso. "No hay necesidad de que las personas cambien sus claves. Pero aquellos que tengan dificultades para volver a conectarse a Facebook, por ejemplo porque no recuerdan su clave, deben visitar nuestro Servicio de Ayuda", dice el comunicado.

