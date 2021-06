Fastly: Amazon, Reddit y Twitch entre los grandes afectados por enorme apagón de internet

Un enorme apagón afectó temporalmente a varios sitios internet de alto perfil incluyendo Amazon, Reddit y Twitch.

El sitio oficial del gobierno de Reino Unido -gov.uk- también se cayó, al igual que el de los diarios Financial Times, The Guardian y The New York Times.

El proveedor de computación en la nube Fastly, que da soporte muchos de estos sitios en la web, reconoció ser responsable de las fallas.

La firma explicó que tuvo problemas con su red de distribución de contenidos global (CDN, por sus silgas en inglés) y que había encontrado el arreglo.

En un comunicado dijo: "Identificamos una configuración de servicio que generó la interrupción a través de nuestros puntos de presencia (Pops, en inglés) a nivel global y hemos inhabilitado esa configuración".

Un PoP permite que el contenido sea enviado desde servidores distribuidos globalmente que se encuentran cerca del usuario final.

"Nuestra red global está volviendo online".

Los problemas empezaron alrededor de las 10:00 GMT y duraron una hora. Otros sitios web que quedaron afectados incluyen CNN y los sitios de programación en línea Twitch y Hulu. El apagón también descompuso partes de otros servicios, como los emojis de Twitter.

Después de más o menos una hora de desactivación, los sitios web empezaron a restaurarse.

Fastly opera lo que se conoce como "nube en la frontera", que está diseñada para acelerar el tiempo de carga de los sitios web, así como protegerlos de ataques de denegación de servicio y ayudarles cuando el tráfico está en su punto más alto.

Otros sitios internet que quedaron desconectados incluyen:

En el pasado, problemas similares también han afectado a Amazon Web Services y Cloudfare, otras dos inmensas firmas de computación.

Algunos sitios web lograron encontrar maneras de sortear el problema, como el sitio de tecnología The Verge que se acopló a Google Docs para publicar sus noticias, pero olvidándose de poner un límite a quienes podían escribir en ellos, lo que produjo una serie de curiosas ediciones y tuits.

El hashtag "InternetOutage" (apagón en enternet) empezó a ser tendencia en las redes sociales a medida que se encontraban más y más sitios web desactivados.

the best thing to happen during the internet outage is The Verge trying to use Google Docs, leaving editing on, and creating a piece of accidental net art pic.twitter.com/hxFzkNSRQa