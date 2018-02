Gladius Ultra HD 4K Un nuevo dron acuático

Aunque drones diseñados para grabar debajo del agua ya hay varios en el mercado, la mayoría son demasiado caros y poco accesibles para el público en general. Recientemente presentaron un nuevo proyecto en esta categoría: Gladius.

Lo importante de este dispositivo es que permitirá grabar en 4K sumergiéndose a más profundidad que los otros aparatos de la competencia: llega a los 100 metros.

Submarino

Gladius se trata de un submarino inteligente construido para filmar, observar y explorar con una batería que dura hasta tres horas, capturando videos con una cámara ultra HD 1080P/4K y usando sensores adaptables de baja iluminación y algoritmos de optimización de la calidad de imagen para fotos y videos.

Gladius se gestiona a través de un control remoto inteligente y un sistema de propulsión direccional. Quiere diferenciarse con la competencia apostando en cinco puntos principales:

Más asequible: comparado con otros drones submarinos con características similares, Gladius es más barato.

Fácil de controlar: tiene cuatro grados de libertad y se controla como si fuera un videojuego.

Largo alcance: la conexión llega a los 500 metros de distancia y 100 de profundidad, triplicando el promedio de la industria.

Optimización de imagen: los sensores de luz y los algoritmos de optimización de imágenes crean videos de 4K sin distorsión.

Carcasa portátil: pesa solamente 3 kg, mide 16.9 x 10.2 x 3.7, por lo que es fácil llevarlo de un sitio a otro.

Este proyecto todavía está en Indiegogo, se venderá por $599 –teóricamente– y se entregará a partir de junio de este año. Este nuevo dron acuático promete ser mucho mejor que cualquiera de los que ya tiene tiempo de estar en el mercado.

1849

A menudo se asocia a los drones con los robots militares de hoy, pero se han usado durante décadas. Uno de los primeros registros fue de los austriacos en 1849, después de que pusieran en marcha alrededor de 200 globos aerostáticos no tripulados con bombas.

Para usos deportivos

Las nuevas tecnologías siempre sorprenden. En este caso los drones pueden ayudar en las sesiones de pesca, ya sean efectuadas en altamar o también en agua dulce. Con ellos fácilmente se podrán localizar peces o tomar fotografías bajo el agua.

De abejas

El término técnico de los drones es vehículo aéreo no tripulado. Las aeronaves que se utilizan para aplicaciones militares reciben el nombre de vehículos aéreos de combate no tripulados. Etimológicamente, la palabra “dron” proviene de la palabra “dran”, que en inglés significa abeja o zángano. Se comenzó a utilizar para referirse a los dispositivos aéreos en los años treinta.

Su uso militar

Los vehículos aéreos no tripulados (VANT, en inglés) pueden ser de uso civil o comercial, pero sus primeros usos fueron en aplicaciones militares. Los militares realizan tanto misiones de reconocimiento como de ataque. Los misiles de crucero no son considerados VANT, aunque son vehículos no tripulados y a veces guiados remotamente. El propio vehículo del misil es un arma no reutilizable.

El pequeñín

Con apenas cuatro centímetros de lado, este pequeño juguetito se consigue por muy pocos dólares en sitios de venta de Estados Unidos. El Seresroad CX-10 4CH es un microdron de tres velocidades e iluminación led, ideal para uso interior. Sus velocidades y la capacidad de realizar acrobacias (dependiendo de la destreza del piloto) lo hacen también apto para espacios abiertos.