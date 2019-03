Google Stadia

La industria de los juegos es un mercado de más de 130 mil millones de dólares, la mitad de esos son juegos por aplicaciones en móviles y el resto en su mayoría juegos de consola. Es un mercado muy importante y apreciado pero muy difícil de dominar, dadas las capacidades de HW necesarias y la conectividad requerida pocos han podido competir con los tres grandes de las consolas Microsoft, Sony y Nintendo. Google anunció hace unos días su apuesta por el mercado de los juegos con la introducción de Stadia.

A diferencia de sus competidores, Google apuesta por una plataforma de streaming, utilizando todas sus fortalezas de procesamiento en la nube, Stadia es una plataforma de juegos por streaming que transmitirá a 4K a 60 cuadros por segundo en HDR con sonido envolvente a través de una conexión a internet de 25 Mbps. Por ahora, solo funciona a través de wifi, pero Google espera que funcione en conexiones 5G en el futuro. No necesita descargar un juego y no se requiere hardware especial.

Google siendo Google ha diseñado una plataforma "Agnóstica" al tipo de pantalla, es decir que su plataforma se podrá acceder en cualquier pantalla, TV con su dispositivo Chromecast, celulares Pixel y cualquier PC con Browser Chrome. En su anuncio no quedó claro si la plataforma estará disponible en dispositivos iOS y otros teléfonos Android. Todo el procesamiento se realizará en la nube, para estos dispositivos será un streaming de video. Estos tienen grandes ventajas sobre otro tipo de juegos en un móvil, por ejemplo, los juegos en móviles utilizan procesador intensivamente y por ello la experiencia del juego es de unas pocas horas antes de necesitar carga. En el caso de Stadia, el móvil se comportará como ver videos de YouTube incrementando significativamente el uso de la batería. La plataforma funcionará con cualquier controlador que soporte el estándar HID, pero Google anunció que estará introduciendo su propio controlador con Google Assistant.

Como parte del lanzamiento, Google anunció que ha realizado una alianza con AMD, el fabricante de procesadores especializados en juegos, para utilizar un procesador diseñado a la medida para la nueva plataforma Stadia. Cada servidor Stadia contendrá un procesador x86 que se ejecuta a 2.7 GHz, 16 GB de RAM y, lo más importante, un GPU AMD personalizado con capacidad para 10.7 teraflops de rendimiento. El sistema operativo utilizado es Linux. Como comparación, una consola XBox corre a 6 teraflops y una PS4 a 4.2 aproximadamente. Sin embargo, para ser justos una PC armada para juegos puede tener ya una capacidad de 10.7 teraflops, pero su costo es bastante alto y ese es precisamente la ventaja de una plataforma de juegos por stream.

¿Qué significa en la práctica 10.7 teraflops?

Técnicamente con esa capacidad es un hecho que juegos a 4K y 60 cuadros serán manejados fácilmente, pero Google promete actualizar en un futuro después de su lanzamiento a 8K. Por otro lado, siendo una nube, teóricamente, los desarrolladores podrían diseñar sus juegos utilizando más de un GPU distribuidos para obtener gráficos muy superiores a cualquier PC o consola. Sin embargo, las economías de esto no están claras, si cada jugador requiriera esta capacidad los costos serían altísimos. Aún hay muchos detalles pendientes de conocer, no se conoce precio, pero siendo una estrategia del "Netflix" de los juegos no puede cobrar muy diferente a las tarifas que ya se ven en el mercado a similares servicios.

Tampoco se conocen qué juegos estarán en un inicio, aunque Google ya creó su propio estudio llamado "Stadia Games and Entertainment" para crear títulos exclusivamente para su plataforma.