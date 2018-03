Google prepara lanzamiento de globos con conexión a internet

Lee también

Internet para todos, el proyecto que emprendieron ingenieros de Google en 2012 y que está a punto de ver la luz. Project Loon es el sueño de dar conexión a internet gratis en los lugares más recónditos del mundo y Google ha escogido globos aeroestáticos para hacerlo realidad.El proceso no fue sencillo, primero tuvieron que hacer los globos, aprender a que vuelen durante 100 días y dotarlos de conexión. Funcionan como un punto intermedio entre los satélites y la superficie de la Tierra. Durante este tiempo han estudiado materiales y contratado a expertos en meteorología e inteligencia artificial para entender mejor cómo cambian las condiciones climáticas.Las pruebas previas al lanzamiento oficial se están haciendo en América Latina. Aseguran que quizá no sea ahí el primer lugar donde operen, pero también reconocen que es la región que mejor conocen y donde hay gran demanda de acceso a internet. Ya llevan tiempo sobrevolando Perú, Puerto Rico y Argentina. Estas pruebas les han servido para conocer el comportamiento de su sistema en diferentes condiciones climáticas.Google no quiere competir con las operadoras de telecomunicaciones, pero sí cooperar para solventar las carencias. El objetivo es llegar a un mayor número de personas, aunque inicialmente no les ofrezcan ningún producto comercial o les cobren por ello, es una prioridad. Conseguir más personas conectadas a internet amplía la cantidad de clientes potenciales que consulten la red y, en consecuencia, vean sus anuncios.Pero Google no está solo en esta iniciativa, Facebook propone el uso de drones de material ultraligero para conseguir el mismo fin. Sin embargo, los de Mark Zuckerberg todavía no han hecho pública la posibilidad de que se conecten entre sí para dar una señal más sólida. Google, inicialmente, también quiso usar drones, pero cerró la división el mes pasado para centrar todos sus esfuerzos en estos globos.No se ha dado a conocer la cantidad invertida en esta idea. Pero sí reconocieron que el presupuesto supera los $1,000 millones.