GoogleGo llega a Android para todo el mundo

Google anunció que Google Go ya está disponible para su descarga en cualquier parte del mundo, por lo que sin importar el lugar en el que te encuentres, podrás disfrutar de las características de esta app ligera. La aplicación te permite acceder a la información, tanto en línea como en el mundo que te rodea, a la vez que mantienes tu teléfono rápido utilizando menos almacenamiento y memoria.

Su principal objetivo será sustituir la aplicación del buscador preinstalada en la mayoría de dispositivos Android, la cual cuenta con un peso mayor, además de consumir más recursos del dispositivo en el que se encuentra. Para evitar utyilizar mucho espacio en tu dispositivo, Google Go solamente pesa 7 MB, y al igual que su hermano mayor, te permite realizar búsquedas en Internet, además de ofrecer accesos directos a tus apps favoritas, lectura en voz alta de artículos gracias a una herramienta basada en Inteligencia Artificial e integración con Google Lens.

Cuando encuentras un texto en otro idioma con el que necesitas ayuda, abre Lens y apunta hacia él con la cámara para escuchar las palabras leídas en voz alta, traducidas o ambas opciones.

De igual manera, si no te encuentras cerca de una señal WiFi o te faltan datos, Google Go será capaz de almacenar tus últimas búsquedas y cargarlas en el momento en el que te conectes a la web nuevamente. México es uno de los 10 países más importantes para Android Go Edition, que garantiza una experiencia para teléfonos inteligentes de nivel básico, por tratarse de un producto que es relevante y útil que se adapta a las necesidades de los usuarios mexicanos.