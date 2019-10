Harmony OS, la respuesta de Huawei a Android

Desde que el pasado mes de mayo fueron anunciadas las restricciones por parte de Estados Unidos hacia Huawei y posteriormente con el anuncio de Google de bloquear el uso de Android, en cumplimiento de dichas restricciones, se empezaron a escuchar los rumores de un sistema alternativo de Huawei. Posteriormente se anunció un período de gracia para este bloqueo. En HDC, se oficializó Harmony OS.

Huawei describe a Harmony como "Un sistema operativo abierto basado en un microkernel para todos los escenarios". ¿Qué significa esto realmente? Un sistema microkernel es uno cuyas funciones a nivel del núcleo (kernel) son, únicamente, las mínimas para implementar un sistema operativo. Esto incluye memoria, mecanismos de programación de procesos y comunicación básica entre ellos. Todas las otras funciones del sistema operativo están a nivel de usuario y no del núcleo.

En teoría, un sistema de este tipo es muy estable y seguro y dado que son modulares, su mantenimiento y actualización es simple. La estrategia de Huawei fue crear un sistema operativo seguro que esté desacoplado del hardware y que pueda funcionar en todo tipo de dispositivos. Harmony OS tiene un solo núcleo, y utiliza los mismos servicios a nivel de sistema sin importar el hardware. En este sentido, Harmony representa un paso adelante de sistemas monolíticos e híbridos como Linux y Android, respectivamente.

A pesar de todas estas aparentes bondades, Huawei no está apresurado a salirse de Google, han mencionado que moverse a su sistema sería relativamente fácil, pero aclaran que, por el momento, no hay planes de utilizarlo en ningún nuevo modelo de celular. Contrario a lo que uno esperaría, el primer dispositivo que correrá Harmony no es un celular, sino su modelo de TV Huawei Vision, una línea de TV's inteligentes. Sin embargo, Harmony sí podría tener una ventaja competitiva, dada su arquitectura, en el Internet de las cosas, donde el mercado está ampliamente fragmentado. No hay un sistema operativo ubicuo para dispositivos IoT y Huawei tiene la gran oportunidad de consolidarse como líder.

La decisión de Huawei de ampliar las aplicaciones de Harmony más allá de los teléfonos inteligentes es buena, pero en el ámbito de la tecnología de consumo, el celular es el dispositivo clave. Siendo Harmony el plan B de Android, uno esperaría más confianza de Huawei en su propio sistema. Pero, la realidad también es que todas las Apps de Android no serán directamente compatibles con éste, lo cual implica convencer a miles de desarrolladores para que adecúen sus aplicaciones. Aun así, el componente crucial de una tienda de Apps propia ni siquiera fue anunciado.

En China, el panorama es más alentador, al menos Huawei tiene el apoyo del resto de compañías tecnológicas en su guerra con Estados Unidos y extraoficialmente se sabe que Xiaomi, Oppo, Vivo y Tencent ya han iniciado pruebas con Harmony OS.

Finalmente, el consumidor tampoco adoptará otro sistema operativo por razones políticas o comerciales, Android es un ecosistema que Google, con sus servicios, le genera un valor muy difícil de replicar. La jerga técnica y las promesas de un mejor rendimiento y seguridad no permean en el consumidor común y ciertamente, no son suficientes. Tal parece que Huawei ya está preparado para un eventual abandono de Android, pero apostando a que eso nunca se dé, y más importante tratando de no crear otra guerra de plataformas por la fuerza.