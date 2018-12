Hi-Res Audio, sonidos de alta definición

En un disco compacto o CD se tiene capacidad limitada, por ello es necesario fragmentar la información (muestreo) tomando instantáneas de una señal de audio miles de veces por segundo. La calidad de la señal digital está determinada por la tasa de muestreo. El audio con calidad de CD se muestrea a 44.1 kHz o 44,100 muestras por segundo. No todos percibimos la calidad superior a 44.1 kHz; sin embargo, si el audio se grabó a 22 kHz (la mitad de la tasa de calidad de CD), la mayoría de las personas notaría la baja calidad de inmediato.

El estándar de muestreo en un CD fue definido por sus inventores, Sony y Philips, y no fue al azar, es el nivel que coincide con el rango de frecuencias que es capaz de percibir el sistema auditivo humano.

¿Qué es el audio de alta resolución?

Es el audio con resolución superior al CD. También son de mayor calidad que los que se ofrecen actualmente a través de servicios de "streaming" como Spotify. El hardware de alta resolución está diseñado para manejar estos archivos. Sin embargo, es también cierto que, si bien los audiófilos pueden apreciar tasas de muestreo más altas, es difícil para la mayoría de las personas percibir una mejora en la calidad de audio cuando la frecuencia de muestreo es superior a 44.1 KHz.

Para poder escuchar un audio en formato Hi-Res, primero se necesita un audio en un formato "lossless", es decir, sin perder información de la fuente original (compresión). Algunos de estos formatos son, FLAC, ALAC, AIFF, WAV y DSD. Existen sitios como HiRez (http://store.acousticsounds.com/index.cfm?store=SuperHiRez) donde se puede descargar música en 96 KHz/24 bits o superior. Otro ejemplo es HDTracks (http://www.hdtracks.com/) con similares opciones. Por otro lado, es posible hacer streaming de un audio en Hi-Res en Tidal (https://tidal.com/sv/try-now), un servicio solo disponible por software desde una computadora.

Una vez tenemos audio en formato Hi-Res necesitamos un DAC (Digital Audio Converter) capaz de procesar fuentes de audio superiores a CD, este es un dispositivo que convierte la información digital en señal análoga. Si el DAC es de mala calidad o no puede procesar audios superiores a CD no se podrá obtener la calidad original o no se podrá convertir el archivo fuente. Un DAC competente USB varía desde $150 hasta varios miles de dólares. Por otro lado, la mayoría de los amplificadores recientes de gama media a alta de marcas como Denon, Marantz entre otros, tienen entradas USB Asincrónicas para leer de almacenamientos externos archivos Hi-Res.

¿Qué pasa con el sonido Hi-Res en móviles?

Los iPhone tienen la capacidad de producir sonido Hi-Res, pero su software no. Por el momento se necesita un DAC externo y una app. En Android tanto Samsung como LG soportan Hi-Res en sus gamas altas desde hace más de 4 años y existe una variedad de apps en el Play Store; sin embargo, un DAC interno nunca será de igual calidad a uno externo. Finalmente necesitamos un par de audífonos o unos parlantes de calidad, en este rubro se puede invertir desde $300 hasta miles de dólares dependiendo del gusto y posibilidades del audiófilo.