Houseparty arrasa en la cuarentena

Bajo el lema mundial "Quédate en Casa" las familias han tenido que ser mutiladas, por la separación forzada de para evitar la propagación del COVID-19. Abuelos totalmente aislados. Nietos sin ver a sus abuelos. Papás sin ver a sus otros hijos. Y así, sucesivamente.

Como todos debes quedarnos obligatoriamente en casa por 30 días (nos quedan 26 días y restando...) la tecnología ha sido la mejor aliada contra esta pandemia mundial para contrarrestar la ansiedad y la soledad en muchos casos.

Durante estos días, los usuarios están recurriendo a aplicaciones como WhatsApp, Skype, Zoom, Twitter, Instagram o Hangouts para conseguirlo. Pero, en las últimas semanas la que ha tomado mayor fuerza, especialmente entre los jóvenes es Housparty, disponible en iOs y Android.

Su principal atractivo es que no solo permite que los usuarios se vean y escuchen, sino también que pueden incorporar juegos para animar aún la interacción. Eso sí, tiene un máximo de ocho usuarios por conversación.

Como su mismo nombre lo dice Houseparty (Fiesta en casa), ese es principalmente su éxito. También su frescura muy similar a Waze. Houseparty tiene juegos pensados para disfrutar al máximo y hacernos olvidar por unos minutos la situación que se vive en todo el mundo y la incertidumbre de cuándo volverá a ser todo normal. Ahora bien, la cantidad de juegos es limitada pero son suficientes como para pasar un agradable momento conectados con tus seres queridos. Lo primero de todo es loguearte (ojo, nos pide MUCHOS datos) y buscar contactos de tu agenda o de Facebook. Aunque, en teoría, tus datos no deberían correr ningún peligro, es recomendable que a la hora de crear tu cuenta no brindes ni su nombre auténtico ni su fecha de nacimiento. Ten en cuenta que, a la hora de compartir información en internet, el mejor dato es el que no se da.

Según explica ICON, de El País, una vez adentro y que te hayas familiarizado con la aplicación, para entrar a los juegos solo deberás pulsar el botón de los dados al estar en una llamada para que puedas jugar a "Heads Up!", que es una especie de "quién soy" donde la cámara le muestra a los otros participantes un cartel sobre tu frente con lo que somos y, dando pistas, tendrás que adivinar. También podrás encontrar Trivia (el clásico Trivial de toda la vida), entre otros.

Una de las ventajas de esta aplicación es que cuando quieres conectar con los amigos sabes si los otros pueden hablar en ese momento, lo ideal es ponerse de acuerdo o fijar una hora durante el día para reunirse y poder jugar e interactuar, aunque sea a través de una pantalla por los días que sean necesarios, pero que nos mantengan siempre unidos y más que nunca.