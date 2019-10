La moda de las consolas mini

“Lo cierto es que los juegos que vienen con ellas siguen funcionando muy bien porque son divertidos sea cual sea la edad o la experiencia del usuario con los videojuegos.”

Manuel Curdi,Brand manager en Nintendo.

EEl sector de los videojuegos siempre encuentra la forma de mantener enganchados a los fans. Así es como esta industria, una vez más sigue viendo hacia el futuro gracias a un sólido presente que se ha fortalecido por la nostalgia que brota desde el pasado con sus viejos "gamers".

Hay un segmento del mercado actual que demanda aquello que formaba parte del día a día de hace 20 o 30 años; así es como resurgieron primero, gracias a Nintendo (2016), la clásica NES Mini y luego la SNES Mini (2017). Claro que Sony no se quedaría atrás y trajo su versión de la PlayStation (2018) y no podía faltar la Mega Drive Mini, la consola más exitosa de SEGA, hace apenas unos días (el 4 de octubre).

La NES Mini

Era Navidad del 2016 cuando, incluso antes de revelar la consola híbrida, Nintendo Switch, el regreso de su consola 8-bits en miniatura, NES Mini, con un mando incorporado y un catálogo de treinta videojuegos clásicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda o Metroid, los originales. En la actualidad se puede adquirir en línea por unos 75 dólares aproximadamente.Cuenta con funciones de rebobinado, puntos de suspensión de partidas inmediato u otros detalles como filtros visuales que recreen el aspecto de los televisores de tubo. Puedes rememorar los viejos tiempos en casa a través de un puerto HDMI para jugar en alta definición, a 60 Hz, y únicamente un puerto USB para la alimentación; que se puede conectar directamente al televisor.

SNES Mini

Resultó inevitable que llegara la consola de Super Nintendo, luego de la Mini. La sucesora, la consola doméstica de Nintendo en la era de los 16-bits, hizo lo propio en septiembre de 2017 con un catálogo de 21 juegos (uno de ellos inédito, Star Fox 2, que nunca salió al mercado, más otros que no vieron la luz en Europa en su momento) como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart y Super Metroid, dos mandos incorporados en vez de uno, y un precio en torno a los $130 en la actualidad.

PlayStation Classic

Sony, otra de las gigantes del sector, no pudo dejar de lado una evidencia: su público quería una versión mini de la primera PlayStation. En diciembre de 2018 llegaría a los comercios PlayStation Classic, una versión en miniatura de la original (un 45% más pequeña) con un total de dos mandos y un catálogo de 20 títulos clásicos como Final Fantasy VII, Tekken 3, Gran Turismo y Metal Gear Solid. Al igual que en la oferta de su competidora, la conectividad es por HDMI más un cable de alimentación micro USB. Por lo demás, una recreación muy fidedigna del modelo original . Comenzó a poco más de $100, pero actualmente se puede comprar por $65.

Mega Drive Mini

La consola más exitosa de SEGA de 16-bit de la también japonesa SEGA fue el mayor éxito de la compañía por juegos como Sonic the Hedgehog, Gunstar Heroes, Altered Beast o Alex Kidd, todos ellos están presentes en esta versión 55% más pequeña que respeta todos los aspectos de la original. Ofrece 42 videojuegos míticos de su librería original preinstalados sin posibilidad de ampliación con dos mandos, cable HDMI y alimentación USB. Su precio, en este caso, es de unos $73.