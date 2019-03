¿La telefonía móvil y las antenas afectan la salud? Esto dice la OMS

Este lunes, personas en Mejicanos protestaron en contra de la instalación de una antena en la zona en que residen. Debido a su malestar cerraron una calle. No es la primera ocasión en que algo similar ocurre en El Salvador cuando vecinos no aceptan la instalación de una antena cerca de sus hogares.

Esto se origina en la desconfianza por los efectos que esa estructura podría causar en la salud de las personas. ¿Tienen razón? ¿Cuáles son las consecuencias? La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explorado el tema y estas son las informaciones y conclusiones que ha hecho sobre esas estaciones base, hasta el momento.

La OMS enfatiza que los científicos se mantienen en constante investigación sobre esto y estimula que se hagan más indagaciones que permitan conocer, cada día más, los efectos de los campos electromagnéticos (CEM) en seres humanos.

La información que esa agencia de la ONU ha publicado sobre el tema puede consultarse en este enlace.

¿Dónde hay un campo electromagnético?

Los campos electromagnéticos están en todos lados, pero son invisibles para el ojo humano. Los campos electromagnéticos tienen fuentes artificiales (transmisores de radio y televisión, radares, líneas de energía de alto voltaje y cables submarinos de energía) y naturales (la radiación del sol o las descargas de rayos).

La exposición a campos electromagnéticos no es nueva, pero en los últimos años ha aumentado debido a la demanda de electricidad y el avance de las tecnologías.

En casa y el trabajo, una persona está expuesta a esos campos debido a la electricidad, electrodomésticos, equipos industriales, y aparatos de difusión de telecomunicaciones, de radio y televisión.

¿Cómo afecta usar el móvil y las antenas a las personas?

Según la OMS, las estaciones base de la telefonía móvil se colocan a alturas de entre 15 y 50 metros. El haz de ondas de radio "se propaga de forma casi paralela al suelo", condición que hace que "las intensidades de los campos de radiofrecuencia son muy inferiores a los niveles considerados peligrosos" al nivel del suelo.

La publicación de la OMS asegura que los niveles recomendados se superan si una persona se acerca a menos de dos metros de las antenas.

Sobre el uso de teléfonos móviles, los cuales se colocan a muy poca distancia de la cabeza, se ha calculado que la energía absorbida procedente del celular "no supera los límites actualmente recomendados". Explica que a corto plazo la consecuencia es el calentamiento de los tejidos, siendo la piel el órgano que absorbe la mayor parte de la energía generada por el móvil.

El principal efecto biológico de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento. Este fenómeno se utiliza en los hornos de microondas para calentar alimentos.

Sobre si un teléfono puede influir en el desarrollo del cáncer a largo plazo, la OMS sostiene que "no parece que el uso de teléfonos móviles produzca ningún efecto perjudicial sobre la salud".

¿Qué dice la OMS sobre algunos efectos específicos?

En la salud general. "Algunos han atribuido un conjunto de síntomas a la exposición de baja intensidad a campos electromagnéticos, como dolores de cabeza, ansiedad, suicidios, depresiones, náuseas, fatiga y pérdida de la libido. Pero las pruebas científicas no apoyan la existencia de una relación entre estos síntomas y la exposición a campos electromagnéticos".

En el embarazo. "La exposición a los niveles típicos de los campos del medio no aumenta el riesgo de desenlaces adversos como abortos espontáneos, malformaciones, peso reducido al nacer y enfermedades congénitas".

Cataratas. "Se ha informado de casos de irritación ocular general y cataratas en trabajadores expuestos a niveles altos de radiación de radiofrecuencia y microondas, pero estudios realizados con animales no confirman la idea de que estos tipos de trastornos oculares se puedan producir a niveles que no son peligrosos por su efecto térmico. No hay pruebas de que se produzcan estos efectos a los niveles a los que está expuesta la población general".

Cáncer. "La existencia o no de efectos cancerígenos es muy controvertida. En cualquier caso, es evidente que si los campos electromagnéticos realmente producen algún efecto de aumento de riesgo de cáncer, el efecto será extremadamente pequeño. Los resultados obtenidos hasta la fecha presentan numerosas contradicciones, pero no se han encontrado incrementos grandes del riesgo de ningún tipo de cáncer, ni en niños ni en adultos".

Hipersensibilidad a campos electromagnéticos. "Hay escasa evidencia científica que apoye la posible existencia de casos de hipersensibilidad a los campos electromagnéticos. Estudios recientes realizados en países escandinavos han comprobado que, en condiciones adecuadamente controladas de exposición a campos electromagnéticos, no se observan pautas de reacción coherentes en los sujetos expuestos. Tampoco existe ningún mecanismo biológico aceptado que explique la hipersensibilidad".

¿Qué tanto se ha investigado?

Desde 1996, la OMS inició el "Proyecto Internacional CEM" que reúne investigaciones multidisciplinarias. Basándose en ese conjunto de información y en otras investigaciones es que la OMS asegura que no hay confirmación que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzcan consecuencias en la salud.

"Sin embargo, los conocimientos sobre los efectos biológicos presentan algunas lagunas que requieren más investigaciones", publica la agencia de la ONU dejando la puerta abierta a la posibilidad de que en el futuro se descubra que los campos electromagnéticos sí tienen consecuencias en la salud de las personas.