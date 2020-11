¿Listos para el Cyber Monday? Estos consejos podrían ayudarte a tener una mejor experiencia de compra en línea

De acuerdo a una encuesta realizada por la Defensoría del Consumidor, los salvadoreños optarían por realizar en mayor medida compras en línea durante el pasado viernes negros.

Para evitar aglomeraciones ante el riesgo latente de contagios de covid-19, gran parte de los encuestados afirmó que se decantaría por esta modalidad.

El comercio electrónico cada día toma más fuerza en todo el mundo, y El Salvador no es la excepción. Empujado por la pandemia, muchas personas prefieren hacerlo de esta manera, uno de los tantos cambios a los que la humanidad se ha visto obligada a adoptar para preservar a salud.

Aunado a esto, este lunes 30 de noviembre será Cyber Monday, fecha que pone final al periodo de ofertas previas a Navidad.

Con la meta de impulsar las compras en línea, las marcas lanzan ofertas que se mantendrán por 24 horas en líneas, pero… ¿Es seguro comprar en línea?

A continuación, te dejamos algunos consejos que podrían ayudarte a tener una mejor experiencia y más segura realizado tus compras en esta modalidad:

Proteja sus dispositivos: use un dispositivo confiable, sea su computadora, tablet o smartphone, ya que podrá detectar con mayor facilidad irregularidades en su funcionamiento. Además, mantenga actualizado su sistema operativo y software a fin de evitar vulnerabilidades.

Solución de seguridad: instale en su equipo una solución confiable con múltiples filtros de protección y que, idealmente, también pueda ofrecerle protección para sus operaciones de banca y pagos online.

Use una conexión segura: no todas las conexiones a Internet son lo suficientemente seguras como para efectuar pagos online, una alternativa es acceder a su e-shop favorito mediante un plan de datos personal o la red de su hogar. Las redes Wi-Fi públicas no son las mejores opciones para las compras en un Black Friday o Cyber Monday.

Verifique siempre la URL: De ser posible, opte por marcas confiables y respetadas que ofrecen un entorno de compras seguro y pueden ayudarle a resolver posibles inconvenientes. Aun así, no baje la guardia, ya que los estafadores pueden crear páginas falsas que tienen una apariencia casi idéntica a las originales.

Use una tarjeta de crédito o servicios de pago seguros: es más seguro efectuar una compra online con tarjeta de crédito o mediante un servicio de pago, ya que no implica el uso de dinero de su cuenta corriente o caja de ahorro. Incluso en el lamentable caso de que ocurra una operación fraudulenta, el banco o el servicio podrá parcialmente explicar el daño o resarcirle.

Cambie las contraseñas: elegir su contraseña es quizás una de las medidas de seguridad más fáciles pero desafiantes. El objetivo es recordarla sin escribirla, pero también hacerla lo suficientemente compleja para evitar que los atacantes accedan a su computadora.