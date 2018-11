¿Listos para no ser víctimas de un ciberataque este Viernes Negro?

El comercio electrónico cada día toma más fuerza en todo el mundo, y El Salvador no es la excepción. Por ejemplo, la empresa de capital costarricense Aeropost tiene 11 años de operar en El Salvador y, según sus datos, cada año han ido aumentando sus ventas en línea.

De acuerdo con cifras de la empresa, la proyección de crecimiento de las compras por internet en el país para este año es del 15%, en comparación con los resultados logrados en 2017.

Sin embargo, los compradores en línea podrían enfrentarse algunos problemas comunes de estas fechas de mucho comercio. Según la investigadora de seguridad de ESET Latinoamérica, Cecilia Pastorino, los ciberataques aumentan para las fechas del Viernes Negro y el Cyber Monday.

"Siempre que hay un evento particular, los cibercriminales utilizan esa excusa para que sus engaños tengan que ver con ese día”, agregó.

La experta dijo que en el caso del Viernes Negro y el Cyber Monday, al ser épocas de descuentos muy grandes, los cibercriminales aprovechan estos descuentos para crear descuentos falsos o para crear sitios maliciosos con descuentos de los cuales la gente no sospecharía nada en otras épocas del año.

“Por ejemplo, si yo recibo un descuento del 70 % para comprar una televisión en cualquier momento del año eso parecería raro. Pero si recibo este descuento para la época del Cyber Monday o el Black Friday es más probable que lo crea”, añadió Pastorino.

En ese sentido, ESET Latinoamérica da una serie de recomendaciones para que las personas tengan una compra exitosa en estos días:

Proteja sus dispositivos: use un dispositivo confiable, sea su computadora, tablet o smartphone, ya que podrá detectar con mayor facilidad irregularidades en su funcionamiento. Además, mantenga actualizado su sistema operativo y software a fin de evitar vulnerabilidades.

Solución de seguridad: instale en su equipo una solución confiable con múltiples filtros de protección y que, idealmente, también pueda ofrecerle protección para sus operaciones de banca y pagos online.

Use una conexión segura: no todas las conexiones a Internet son lo suficientemente seguras como para efectuar pagos online, una alternativa es acceder a su e-shop favorito mediante un plan de datos personal o la red de su hogar. Las redes Wi-Fi públicas no son las mejores opciones para las compras en un Black Friday o Cyber Monday.

Verifique siempre la URL: De ser posible, opte por marcas confiables y respetadas que ofrecen un entorno de compras seguro y pueden ayudarle a resolver posibles inconvenientes. Aun así, no baje la guardia, ya que los estafadores pueden crear páginas falsas que tienen una apariencia casi idéntica a las originales.

Use una tarjeta de crédito o servicios de pago seguros: es más seguro efectuar una compra online con tarjeta de crédito o mediante un servicio de pago, ya que no implica el uso de dinero de su cuenta corriente o caja de ahorro. Incluso en el lamentable caso de que ocurra una operación fraudulenta, el banco o el servicio podrá parcialmente explicar el daño o resarcirle.

Cambie las contraseñas: elegir su contraseña es quizás una de las medidas de seguridad más fáciles pero desafiantes. El objetivo es recordarla sin escribirla, pero también hacerla lo suficientemente compleja para evitar que los atacantes accedan a su computadora.