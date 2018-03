Llega segunda generación de "Pokémon GO"

Lee también

Es oficial, la segunda generación de "Pokémon GO" ya está aquí. Niantic ha anunciado que criaturas como Chikorita, Cyndaquil, Totodile y muchas otras especies ya están de camino al Pokédex y a partir de esta misma semana empezarán a aparecer más de 80 nuevos Pokémon en el juego. Pero no será ese el único cambio.La actualización de "Pokémon GO" trae consigo buena parte de las especies de la segunda generación de los Pokémon Oro y Pokémon Plata descubiertas en la región de Johto. La llegada de estos nuevos Pokémon se va a producir de forma gradual durante los próximos días, aunque en algunas partes del mundo ya se puede empezar a cazar estas nuevas especies para la Pokédex.La compañía anunció que algunos de los Pokémon que ya se hayan cazado se podrán evolucionar hasta sus sucesores en la región de Johto. Además, resulta que los Pokémon salvajes ahora reaccionarán de forma imprevisible cuando intentemos capturarlos.Este juego contendrá:-80 nuevas especies-Nuevas evoluciones para los Pokémon que ya estaban en el juego-Nuevas reacciones de los Pokémon salvajes-Habrá dos nuevas Bayas: Bayas Latano (ralentiza los movimientos del Pokémon) y Bayas Pinia (dobla la cantidad de caramelos recibidos)-Se podrán comprar atuendos en las tiendas Pokémon. En un movimiento para rentabilizar más el juego, ahora podremos elegir distintos atuendos con los que vestir a nuestro avatar