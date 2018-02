Lo que hay detrás del juego '¿cómo te verías siendo del sexo opuesto?'

En los últimos días se ha viralizado en Facebook un juego llamado '¿cómo te verías siendo del sexo apuesto?', a tal punto que ya registra más de 1.7 millones de 'me gusta'. Si usted ya le dio clic, no se preocupe, no es un servicio malicioso que afectará a su computador o teléfono inteligente; sin embargo, debe ser consciente que su información personal reposará en robustas bases de datos que serán utilizadas para enviar publicidad.

Para interactuar con la aplicación el usuario debe registrarse con su cuenta de Facebook y, por ende, proporcionarle toda su información personal (perfil público, lista de amigos, dirección de correo electrónico y fotografías).

"Este juego es legítimo. Lo que busca es la mayor cantidad de usuarios registrados con un tema atractivo para conseguir muchos usuarios que den clic y así obtener dinero a través de publicidad", detalló Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de investigación de Eset para América Latina.

El experto también aseguró que en algunos casos esas bases de datos "son comercializadas y usadas para enviar publicidad a nuestros correos y/o perfiles en las redes sociales".

Si bien este juego no está diseñado para robar información sensible, el investigador añadió que: "En casos más complejos y delicados nos piden descargar una aplicación que finalmente termina siendo maliciosa a través de la cual nos roban información personal sensible como puede ser los datos de nuestra cuenta bancaria".

Por el momento, '¿cómo te verías siendo del sexo apuesto?' cuenta con 1.7 millones de 'me gusta' y parece que ese número seguirá creciendo dada su popularidad.

En todo caso, es importante evitar caer en la tentación de dar clic en estos juegos, pues es posible que generen costos desconocidos. Si usted quiere interactuar con aplicaciones similares, es posible hacerlo descargando juegos desde sitios oficiales, sin embargo, tenga en cuenta que nunca debe compartir datos confidenciales.

"No todo es gratis en internet. En este caso, quien está detrás del juego se está lucrando con la información personal de los usuarios. Las personas deben ser conscientes de lo que entregan y decidir si utiliza o no el servicio", añadió el experto de Eset.