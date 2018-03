Los 10 videojuegos más esperados del 2017

Lee también

"Zelda: Breath of the Wild", "Read Dead Redempetion 2" o "Mass Effect: Andromeda" son algunos de los videojuegos más esperados de este 2017, un año en el que harán su debut las nuevas consolas Nintendo Switch y Project Scorpio de Microsoft.La propuesta de Nintendo, una máquina que aterriza en marzo y con la que espera superar el bache de Wii U, será un híbrido entre consola de sobremesa y portátil, mientras que con Project Scorpio, que no llegará hasta el último trimestre del año, Microsoft incrementará la calidad gráfica y la potencia de su hardware y abrigará la realidad virtual.Muchos serán los títulos que vean la luz en este 2017, desde una nueva aventura de Link a la continuación de una nueva y esperada entrega de vaqueros en el lejano oeste, pasando por juegos independientes que levantan mucha expectación."Zelda: Breath of the Wild" es el próximo título de aventuras de Link: el icónico personaje de Nintendo vuelve a las pantallas en un mundo abierto en el que el jugador se volverá a enfrentar a desafíos, combates y puzzles. Se estrenará para las consolas Wii U y la nueva Nintendo Switch.Si en el anterior título los jugadores recorrerán bosques y mazmorras, la desarrolladora Rockstar propone algo totalmente distinto en el videojuego de acción y aventura "Red Dead Redemption 2", la secuela del título de vaqueros del lejano oeste de la que por el momento tan sólo se sabe que saldrá a la venta este otoño.La saga espacial "Mass Effect: Andromeda", que estrena protagonistas y llegará en marzo, es un título de rol de mundo abierto en el que el jugador podrá moverse por una extensa galaxia plagada de planetas y de misiones.Por su parte, "Horizon Zero Dawn", exclusivo de PlayStation 4 y que también se comercializará en marzo, transportará a los jugadores a una tierra postapocalíptica habitada por humanos y robots que luchan por el control del planeta en un extenso mundo abierto.Tras la cancelación de "Scalebound", el videojuego exclusivo más esperado este año para Xbox One es "Sea of Thieves", una aventura de piratas en primera persona que pone el foco en los modos multijugador.La saga de terror "Resident Evil" cumplió hace poco veinte años y en este 2017 vuelve a las tiendas con "Resident Evil 7: Biohazard", una entrega compatible con las gafas de realidad virtual PlayStation VR en la que el jugador tendrá que enfrentarse en primera persona a criaturas monstruosas llamadas "holomorfos".Vikingos, caballeros y samuráis se batirán en el próximo título de Ubisoft, "For Honor", un juego que llevará a los jugadores a un mundo arrasado por un cataclismo en el que distintos reinos lucharán por sobrevivir.Además de las grandes producciones, este año también se esperan juegos desarrollados por equipos independientes, como Capybara Game, que propone con "Below" una experiencia de supervivencia en una oscura e inmensa isla.Tras el éxito de "Gone Home", el estudio Fullbright publicará "Tacoma", que transportará al jugador a una estación de transferencia lunar a 321.000 kilómetros de la Tierra para resolver el misterio de las desapariciones de personal del complejo.Y un camaleón protagoniza "Yooka-Laylee", título de plataformas con cinco grandes mundos abiertos.