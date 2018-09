Los celulares que emiten más radiación, según autoridades alemanas

Ahora que los teléfonos inteligentes están en todas partes pocos cuestionan su papel vital en el día a día de nuestras vidas productivas, educativas, creativas o recreativas. Pero desde los albores de la era del celular ha existido la duda: ¿Qué tan seguro es llevar todo el día un aparato que emite radiación tan cerca del cuerpo? No es un asunto menor si usted considera cuántas veces al día se lo pone en la sien.

En este punto hay que ser enfáticos: No existen pruebas irrefutables de que los celulares causen daños a la salud, si bien numerosas autoridades a nivel mundial han expresado su preocupación. La buena noticia es que los adelantos tecnológicos han dado lugar a que los actuales smartphones emitan menos energía que sus antecesores.

Eso no quiere decir que no deba tomar en cuenta el asunto. El portal Statista, con base en cifras de la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación (BFS) publicó un estudio de los modelos que según ese organismo emiten más radiación.

Según esa lista, los dispositivos de fabricantes chinos emiten más radiación que los de sus pares occidentales. El Xiaomi Mi A1 está arriba del listado como es el modelo que emite más radiación no ionizante. Le siguen OnePlus 5T y los Huawei Mate 9, P9 Plus, GX8, P9, Nova Plus y P9 Lite. El iPhone 7 y el iPhone 8 ocupan los puestos 10 y 13, respectivamente.

Esta es la gráfica completa, como la recoge Statista, según el rango de absorción específico medido en watts/kilogramo.

1. Xiaomi Mi A1 =1.75

2. OnePlus 5T = 1.68

3. Huawei Mate 9 = 1.64

4. Huawei P9 Plus = 1.48

5. Huawei GX8 = 1.44

6. Huawei P9 = 1.43

7. Huawei Nova Plus = 1.41

8. OnePlus 5 = 1.39

9. Huawei9 P9 Lite = 1.38

10.iPhone 7 = 1.38

11.Sony Xperia XZ1 Compact = 1.36

12.OnePlus 6 = 1.33