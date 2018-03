Los drones ganan terreno (y aire) en el MWC con todo tipo de aplicaciones

Lee también

Con este gesto, los organizadores del congreso hacen patente su apuesta por los dispositivos aéreos no tripulados como una fuente de innovación para los próximos años.Solo en España, en enero de 2017 había más de 2.000 operadores de drones autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que se encarga regular las operaciones que se hacen con este tipo de artefactos siempre que no superen los 150 kilos.El aumento de la autonomía -horas de vuelo- y de prestaciones de los drones y su versatilidad ha animado a muchos emprendedores a apostar por este sector, y una prueba de ello es el pabellón número 8 del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.Uno de los puntos más concurridos es el expositor de Drone n Base, una empresa polaca que se sirve de los drones y la realidad virtual para desarrollar videojuegos que permiten convertir cualquier espacio en, por ejemplo, un campo de batalla.Muchos curiosos también se detienen para descubrir los últimos modelos de la china DJI, que ha aprovechado el congreso para presentar su serie Matrice 200, con drones capaces de volar en condiciones climatológicas adversas.Concretamente, aseguran un vuelo estable en vientos de velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, son resistentes al agua y disponen de un nuevo sistema de batería dual que calienta las baterías automáticamente en vuelos a temperaturas bajo cero, evitando que se congelen.Más allá de grandes fabricantes, hay otras empresas que recién empiezan su camino. Es el caso de Airk, el primer fabricante español de drones, que tiene su sede en Barcelona.En diciembre de 2016 salieron a la venta estos primeros drones "made in Spain", que se caracterizan por la adaptabilidad de sus brazos, a los que se pueden incorporar fácilmente todo tipo de complementos en función de las necesidades del cliente.Y además del espacio reservado en el congreso, los drones han sido protagonistas a lo largo de la semana gracias a los anuncios relacionados con ellos que han hecho varias compañías ajenas al sector.Es el caso de Ford, que plantea una ciudad futurista en la que los vehículos y los drones se alían para superar las dificultades de las urbes para cubrir de forma más eficiente las necesidades de transporte de mercancías.