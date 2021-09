Los hermanos de 14 y 9 años que ganan 30 mil dólares al mes minando criptomonedas

Cada año, los hermanos Ishaan Thakur y Aanya, de 14 y 9 años respectivamente, instalan un puesto de limonada en las afueras de su vivienda de Frisco, una ciudad ubicada al norte de Dallas (Estados Unidos). Sus previsiones para este año eran ganar unos 100 dólares; sin embargo, todo cambió cuando su padre, un exbanquero e inversor de Wall Street, los introdujo en el mundo de las criptomonedas. Esta es su sorprendente historia.

Manish Raj, un apasionado de las criptodivisas, les habló a sus hijos sobre el bitcoin, el ethereum, cómo obtuvieron un gran valor en el mercado y que para tenerlos se necesita, en teoría, solamente de una computadora. Cautivados por lo que escucharon, Ishaan y Aanya se dedicaron a informarse sobre el tema de la mejor forma en que la juventud de hoy en día aprende: viendo videos tutoriales en YouTube.

“Queríamos invertir, pero no teníamos dinero para comprar bitcoin”, dijo Ishaan en conversación con el medio local Dallas Morning. “Así que decidimos que mejor nos dedicábamos a la minería. Al principio, pensé que no iba a poder, porque se necesitan conocimientos de muy alto nivel, pero tras ver videos en YouTube, mi padre y mi hermana me ayudaron”.

Poco tiempo después, tras pasar varias horas informándose sobre las criptomonedas, armaron una computadora con el objetivo de minar. En su primer mes, según dicen, ganaron unos mil dólares, una cantidad relativamente baja para quienes se dedican a esta tarea; sin embargo, para los niños era diez veces la cifra que esperaban ganar vendiendo limonada.

Al ver su interés y que estaban dispuestos a dedicarle tiempo, su padre pidió un préstamo para comprar un equipo óptimo para continuar minando. Días después, los Thakur fundaron su propia empresa, Filfer Techonologies, con los dos hermanos como socios a partes iguales.

Para ese momento, los hermanos conocieron de primera mano el principal problema que afrontan quienes intentan vivir de la minería: la falta de microchips, necesarios para que los procesadores funcionen. Por ello, se dedicaron a buscar en tiendas en línea estos accesorios y aprovecharon cada oportunidad que tuvieron de adquirir uno.

Con el tiempo, se hicieron con 94 procesadores que usan principalmente tarjetas de video Nvidia RTX 3090, las cuales son capaces de hacer unos 9 mil millones de cálculos por segundo. Cada vez que los equipos dan con un código correcto, obtienen criptomonedas o parte de ella.

“La criptominería es como buscar oro o diamantes en una mina, solo que en vez de usar palas, se hace con ordenadores y en vez de encontrar un pedazo de oro o de diamante en la mina, encuentras una pieza de criptomoneda”, explicó Ishaan, que, tras armar sus primeros equipos en su garaje, ha tenido beneficios de más de 30 mil dólares.

“Queremos hacer de esto algo grande”, agrega el menor, quien asegura no temer a la característica volatilidad de las criptomonedas y hoy tiene parte de su negocio en un almacén con aire acondicionado en Dallas.

Ambos hermanos tienen claro qué quieren hacer con su dinero. Su idea es reinvertirlo en su educación superior. Ishaan quiere ir a la Universidad de Pensilvania para estudiar medicina y cumplir su sueño es ser doctor. Aanya, por su parte, también quiere estudiar medicina, pero en la Universidad de Nueva York.

¿Qué es y cómo minar criptomonedas?

La minería de criptomonedas es la resolución del problema matemático que aparece a la hora de generar nuevas transacciones en la blockchain (una base de datos distribuida y segura, gracias al cifrado, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones). El incentivo es la obtención de algunas unidades de la moneda que se intercambie en la cadena de bloques que se está minando.

Para minar criptomonedas es necesario resolver cálculos matemáticos lanzados por la red. Para ello, el minero “presta” su equipo informático a una red de ordenadores conectados entre ellos, con el fin de llevar a cabo estos cálculos, procesar las transacciones y sellar los bloques de la cadena, señala el medioEl Economista.

Esto se debe a que cada transacción criptográfica requiere de un nuevo bloque, que tiene que ser sellado para garantizar su seguridad. No obstante, esto no puede llevarse a cabo con una computadora simple. Será necesario invertir en un buen equipo y en una serie de componentes para poder minar. Además, hay que tener en cuenta que esta computadora tendrá que competir con otras, por lo que a mayor potencia mayores posibilidades de minar la cripto.