MOOC’s y el deseo explotar las posibilidades de interacción

El registro más antiguo de algún tipo de aprendizaje a distancia data de 1728, cuando Caleb Phillips anunció en la Gaceta de Boston cursos por correspondencia de caligrafía. En 1858 la Universidad de Londres fue la primera en ofrecer cursos a distancia y en 1892 se utilizó por primera vez el término "Educación a distancia" por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Hasta este momento todos los estudios a distancia eran pagados, no fue hasta 1969 que Harold Wilson, primer ministro de UK, crea la Open University, enfocada únicamente en ofrecer educación gratuita por televisión y radio.

Con la creación de internet, evidentemente, se revolucionó el concepto de educación a distancia eliminando muchos inconvenientes sobre el tiempo y forma de entregar contenido educativo. A partir de este momento la mayoría de las universidades del mundo que ya ofrecían algún tipo de educación a distancia utilizaron internet y crearon cursos y carreras completas en línea. Sin embargo, en su mayoría estos cursos, aunque cuestan mucho menos que asistir presencialmente, tienen un costo y siguen siendo prohibitivos para la mayoría.

Los beneficios de internet y la educación abierta o gratuita que se había estado desarrollando paralelamente desde los setenta no convergen sino hasta hace pocos años. El término MOOC, Massive Open Online Course por sus siglas en inglés, se acuñó para referirse a un curso desarrollado por Stephen Downes y George Siemens titulado "Connectivism and Connectivity Knowledge" en 2008. Su intención era explotar las posibilidades de interacción enriqueciendo el curso con una variedad de participantes que solo era posible gracias a herramientas en línea, 25 estudiantes asistieron al curso presencialmente en la Universidad de Manitoba en Canadá y otros 2,300 de todo el mundo en línea.

En 2011 los expertos en Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, Sebastian Thrun y Peter Norvig, anunciaron que su curso introductorio de AI estaría disponible gratuitamente en línea. Solo unos días después más de 10,000 personas estaban inscritas y después de varios artículos en el NY Times más de 160,000 estudiantes de 190 países estaban inscritos, un evento asombroso pues previamente esta calidad de material solo estaba disponible a un aproximado de 200 estudiantes de Stanford. En pocos meses toda una industria nueva se formó alrededor del concepto de Mooc’s. Thrun recaudó fondos y fundó la compañía Udacity para proveer cursos gratuitos o de bajo costo en línea. Otros dos miembros de Stanford, Andrew Ng y Daphne Koller, fundaron Coursera con una inversión inicial de $22 millones y realizaron alianzas con las universidades de Stanford, Michigan, Pennsylvania, Caltech, Johns Hopkins y Princeton.

Por su parte, Harvard y MIT rápidamente invirtieron $60 millones para formar edX. La mayoría de estos cursos no ofrecen acreditaciones de estas universidades, pero la calidad y la posibilidad de acceder al material y contenido de estas universidades élite nunca había sido posible. En la actualidad millones de personas se han enrolado, el concepto no está libre de críticas, dado su enfoque masivo no existe un seguimiento personalizado o incluso del todo en muchos cursos, el estudiante está solo y esto lleva a un bajo porcentaje de terminación.

Aunque el concepto es anterior a la era digital, esta es una iniciativa nueva. Hay mucho margen de mejora y la disponibilidad de este tipo de información de forma abierta supera todos sus defectos. Es un momento oportuno para darse cuenta también de que en la actualidad y cada vez más en el futuro, se aprecian más las competencias y especializaciones que carreras completas. Las universidades y gobiernos reconocen esto y están obligados a redefinir el concepto de educación tradicional a futuro.