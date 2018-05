Mark Zuckerberg se presentará ante el Parlamento Europeo por escándalo con Cambridge Analytica

El Parlamento Europeo ha extendido una invitación a Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, la cual fue aceptada y confirmada por el magnate de la red social más usada en todo el mundo. Según informó el periódico español “El País”, Zuckerberg llegará al Parlamento Europeo para brindar explicaciones sobre el escándalo por el uso de datos personales de usuarios de la red con fines políticos.

“El fundador y consejero delegado de Facebook ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible"

La información fue confirmada por el presidente del parlamente, Antonio Tajani. “El fundador y consejero delegado de Facebook ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible, esperamos que ya la próxima semana, para reunirse con los líderes de los grupos políticos y con el presidente y el ponente de la comisión de Libertades Civiles y Justicia", señaló Tajani en un comunicado emitido este miércoles 16 de mayo.

Anteriormente, Zuckerberg también fue citado por el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre el papel que desempeñó Facebook en el escándalo por el uso de datos personales de los usuarios por parte de Cambride Analytica, compañía que, a principios del mes de mayo, anunció el cierre total de sus operaciones, luego que se abriera toda investigación al respecto.

Cambridge es acusada de trabajar a favor de la campaña presidencial de Donald Trump usando Facebook como un gancho para atrapar los intereses de los usuarios de las redes sociales sin la autorización de ellos. Una investigación periodística de The Guardian y The New York Times reveló que datos personales de hasta 87 millones de personas habían sido obtenidos irregularmente de esta red social y utilizados tanto para impulsar la campaña de Trump como la del Brexit, la salida de Reino Unido de la UE.

En su testimonio ante el Congreso de EUA, Zuckerberg, de 33 años de edad, señaló que “fue mi error y lo siento”. "Hay gente en Rusia cuyo trabajo es intentar explotar nuestros sistemas. Esto es una carrera de armamento", agregó en una audiencia que duró aproximadamente cinco horas.

Una semana después de lo sucedido en el Congreso, Zuckerberg fue llamado a dar explicaciones en la Eurocámara, bajo el argumento que Facebook, como, empresa, está registrada en Dublín, Irlanda, por lo que el asunto también concierne a las leyes que rigen el continente europeo.