Micro-cheating: ¿estás siendo infiel a tu pareja sin darte cuenta?

¿Alguna vez le enviaste mensajes privados a alguien por internet y se lo ocultaste a tu pareja? ¿Tuviste una conversación secreta online o dejaste emojis de corazones en una publicación de Facebook de un amigo/a?

De acuerdo con una psicóloga australiana, acciones como esta podrían incluirse dentro del concepto de " micro-cheating ", que en inglés quiere decir engaño pequeño.

Melanie Schilling le dijo a la edición del Huffington Post en Australia que se trata de "acciones aparentemente pequeñas que indican que una persona pone su atención emocional o física en alguien que está fuera de su relación ".

Otros ejemplos que dio incluyen agendar a alguien en los contactos de tu teléfono con un nombre diferente, contactar a una expareja para recordar algún evento significativo y compartir chistes en privado.

El concepto de los "micro-engaños" divide las opiniones de los internautas en las redes sociales, con algunas personas defendiendo el término y otras calificándolo de excesivo.

Sin consenso

Algunos usuarios vieron el lado divertido de la polémica y agregaron ejemplos del " micro-cheating " preguntándose dónde se ha de trazar la línea.

"¿Decir 'uhu' online? Microcheating . ¿Hacer que cualquier mujer, excepto tu pareja, se sienta especial o apreciada de alguna manera? Microcheating . ¿Poner toda su atención a un video de YouTube en donde hay una chica? Mejor hazte la idea de que es microcheating ", dice el tuit.

El DJ de Radio 1 de la BBC, Greg James, sugirió que la definición de " micro-cheating " es tan amplia que podrías ser culpable de ello en este momento.

"Leer un artículo sobre ' micro-cheating ' sin decírselo a tu pareja=' Micro-cheating '", escribió.

Otros estaban menos convencidos de algunos ejemplos de " micro-cheating ". Un usuario opinó que comunicarse con una expareja no es necesariamente un problema.

"¿Alguna vez le enviaste a tu ex un mensaje recordándole algún momento que compartieron? ' Micro-cheating '. Se puede ser lo suficientemente maduro como para estar en una relación monógama y mantener una buena relación con tu ex y atesorar recuerdos importantes", opinó.

Pero algunas personas mostraron desacuerdo en este punto. Un usuario sugirió que el hecho de recordar a un ex es "dudoso", y otro afirmó que mantener una relación con un ex es "irrespetuoso".

Mientras que para usuaria Dureen el tema no es blanco o negro como podría parecer.

"Oh no, esto es realmente complicado. Tu pareja actual debe sentirse lo suficientemente cómodo/a con el/la ex para que esto suceda. Si te estás escondiendo, entonces en realidad es 'micro-cheating' ", dice el tuit.

Señal de alerta

El estadounidense Dan Savage, autor de columna una sobre consejos sexuales y de pareja también eligió Twitter para criticar el término, advirtiendo que, en su experiencia, es indicativo de una relación con integrantes "controladores".

Opinó que si tu pareja te dice que haces " micro-cheating ", debe ser visto como una " señal de alerta " en una relación.

Y agrega: "¿Sabes quién considera que este tipo de comportamientos son engaños? Los abusadores".

Muchos también se sintieron incómodos con el término. Una persona sugirió que los límites de cuando es " micro-cheating " son diferente s en cada pareja.

"Buenos días, 'microcheating' o cualquier otro tipo de engaño depende completamente de los parámetros establecidos por las personas en la relación y nadie más, adiós", escribió.

