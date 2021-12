Modo Año nuevo: Cómo activar el logo dorado en WhastApp

Para celebrar la llegada del Año nuevo, existe una novedosa función que permite cambiar el tradicional logo verde de WhastApp por uno dorado. Siguiendo una serie de simples pasos, el clásico ícono de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo puede transformar de manera sencilla y gratuita, y adquirir un tono que el en mundo esotérico se relaciona con la abundancia, la atracción de la fortuna y el éxito, algo que vendría muy bien en este 2022.

Para activar el modo “Año nuevo” en la aplicación es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android, ya que no está disponible para iOS.

WhatsApp: ¿Cómo activar el logo dorado por Año Nuevo?

1. Lo primero que hay que hacer es descargar la app Nova Launcher en Play Store.

2. Una vez instalada, hay que elegir el nuevo estilo que queremos que tenga nuestro celular.

3. Luego, es necesario descargar la imagen del ícono de WhatsApp en dorado y en formato PNG, ya sea desde Google o desde cualquier sitio de imágenes.

4. Una vez bajada la imagen, hay que presionar el logo de la aplicación durante un par de segundos. De esa manera aparecerá un lápiz en la ventana flotante.

5. Seguido, se debe presionar el lápiz e ir a “aplicaciones”, después a “fotos” y seleccionar el ícono dorado de WhatsApp en PNG que ya habíamos descargado.

6. Para finalizar, solo resta presionar la opción “listo” y la misión estará cumplida: WhatsApp dorado para celebrar el Año Nuevo, como corresponde.

Los teléfonos Samsung y iPhone que se quedan sin WhatsApp en 2022

WhatsApp suele realizar actualizaciones de software que dejan obsoletos a viejos modelos de teléfonos de forma paulatina. Los dispositivos móviles que utilicen Android 4.0.4, conocido en su momento como Jelly Bean, quedarán obsoletos para la popular aplicación de mensajería a partir del 2022.

Para los usuarios de Android, un buen ejemplo es el smartphone Galaxy SII de Samsung, que utiliza la edición del sistema operativo lanzada en 2012, y que dejará de funcionar en WhatsApp.

Los usuarios de teléfonos de Apple, por su parte, deberán estar atentos con la actualización a la versión iOS 10 o posterior. Los celulares que admiten este sistema operativo son los iPhone 5 y iPhone 5C, lanzados al mercado en 2013, mientras que todos los modelos posteriores con iOS 12 a iOS 15 todavía son compatibles con WhatsApp.

Teléfonos como el iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus también son compatibles con el servicio, ya que admiten una versión de iOS 12, mientras que los modelos iPhone 6s y iPhone 6s Plus son compatibles con iOS 15. La solución es sencilla: realizar la actualización del sistema operativo a la última versión compatible, si es que no se realizó hasta ahora.

De todas maneras, lo que se recomienda a aquellos usuarios que todavía tengan un teléfono que corra con Android 4.1 o un iPhone con iOS 10, es que actualicen a tiempo sus equipos por un modelo más reciente de su preferencia, para evitar así la obsolescencia del dispositivo en caso de utilizar el servicio de mensajería de Mark Zuckerberg.