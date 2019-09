Navegar en modo incógnito por internet no te asegura el anonimato absoluto

A pesar de que tanto Google como Mozilla posibilitan al usuario el modo incógnito, conocida también como sesión privada, en realidad este no garantiza en absoluto el anonimato.

Dicho modo se utiliza cuando queremos que nuestra actividad en la web no sea conocida por otras personas que comparten el equipo, por ejemplo, cuando buscamos un regalo para nuestra pareja o ‘stalkeamos’ a alguien en el buscador. Sin embargo, “además de eso, no proporciona una gran protección de nuestra privacidad”, explica Javier Tallón, jtsec Beyond IT Security, a El País de España.

Entonces, cabe preguntarse ¿qué significa exactamente navegar en modo incógnito y qué diferencias hay con respecto a la navegación tradicional?

Cuando un usuario bucea por la web en modo incógnito, el navegador lo protege de dos maneras. Por un lado, deja de guardar en el historial de navegación información sobre los sitios a los que accede. De esta forma, otros usuarios con acceso al equipo no pueden ver qué páginas ha visitado. Tampoco quedarán guardadas las cuentas o contraseñas que se ingresen.

Por otro, el navegador no utiliza los cookies que el usuario tiene previamente almacenadas: “Las cookies son pequeños elementos de información que las páginas web guardan en nuestros navegadores y que les permiten recordar qué acciones hemos realizado previamente: qué tenemos en nuestro carrito de la compra en Amazon, quienes somos en Instagram o por dónde nos quedamos viendo el último capítulo en Netflix”, comenta Tallón, quien añade también que los cookies se utilizan para “ofrecernos publicidad dirigida o estudiar nuestro comportamiento”.

No obstante, tanto Google como Mozilla reconocen que la actividad del usuario sí está visible para las empresas cuyos sitios visita. A dicha información tienen acceso, además, su empresa, centro educativo o proveedor de internet.

Esto es así porque al navegar por Internet los datos pasan, antes de llegar a su destino, por la red del hogar o lugar de trabajo del usuario y por la compañía que le da acceso a Internet. De modo que no es posible decir que el modo incognito asegure el anonimato en internet.

Pautas para ayudar a proteger la privacidad

Nuestras acciones quedan registradas como una huella imperecedera en internet. Y hay muchas compañías que viven de recopilar toda esa información, desde las páginas que visitamos o la ciudad dónde vivimos hasta los programas que utilizamos.



Por eso, para mantener cierto grado de protección, útil resulta adoptar algunos hábitos, independientemente si navegamos en una sesión privada o no. A continuación mencionamos algunos de ellos:

• Comprobar el ajuste de privacidad en las redes sociales

• No conectarse a redes públicas

• Comprobar si está activado el candado en la barra de direcciones cada vez que visitamos una página

• Utilizar una VPN (Virtual Private Network), un servicio que crea un túnel entre la computadora y la máquina de destino por el cual los datos viajan encriptados.