Netflix: Mira películas y series ocultas con estos códigos secretos

Netflix, la popular plataforma online de películas y series, ha revolucionado la forma de consumir contenidos que eran parte de la programación de los canales de televisión. Derrotó inicialmente a Blockbuster, pero hoy destrona a otros servicios con su monumental catálogo de contenido de todo el mundo.

Usualmente se navega en Netflix usando las categorías que la app ofrece a sus usuarios, pero el mar de películas y series que tiene no llega a ser aprovechado al máximo desde las preferencias del usuario. Para ello, aquí más de 200 códigos que sirven para conocer las producciones ocultas que hay en esta aplicación.

Los códigos escondidos en Netflix contemplan 13 categorías de películas y series de terror. Además, hay hasta 4 tipos diferentes de películas de acción y ocho tipos diferentes de anime, así como películas divididas por países.

Para poder usar los códigos de Netflix lo que hay que hacer es pegar la siguiente dirección en su navegador de internet: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX (La parte que termina en 'XXX' deberá ser reemplazada por cualquiera de los códigos que mostramos a continuación).

Los códigos secretos para ver películas y series ocultas:

1. Action & Adventure: 1365

2. Action Comedies: 43040

3. Action Sci-Fi & Fantasy: 1568

4. Action Thrillers: 43048

5. Adult Animation: 11881

6. Adventures: 7442

7. African Movies: 3761

8. Alien Sci-Fi: 3327

9. Animal Tales: 5507

10. Anime: 7424

11. Anime Action: 2653

12. Anime Comedies: 9302

13. Anime Dramas: 452

14. Anime Fantasy: 11146

15. Anime Features: 3063

16. Anime Horror: 10695

17. Anime Sci-Fi: 2729

18. Anime Series: 6721

19. Art House Movies: 29764

20. Asian Action Movies: 77232

21. Australian Movies: 5230

22. B-Horror Movies: 8195

23. Baseball Movies: 12339

24. Basketball Movies: 12762

25. Belgian Movies: 262

26. Biographical Documentaries: 3652

27. Biographical Dramas: 3179

28. Boxing Movies: 12443

29. British Movies: 10757

30. British TV Shows: 52117

31. Campy Movies: 1252

32. Children & Family Movies: 783

33. Chinese Movies: 3960

34. Classic Action & Adventure: 46576

35. Classic Comedies: 31694

36. Classic Dramas: 29809

37. Classic Foreign Movies: 32473

38. Classic Movies: 31574

39. Classic Musicals: 32392

40. Classic Romantic Movies: 31273

41. Classic Sci-Fi & Fantasy: 47147

42. Classic Thrillers: 46588

43. Classic TV Shows: 46553

44. Classic War Movies: 48744

45. Classic Westerns: 47465

46. Comedies: 6548

47. Comic Book and Superhero Movies: 10118

48. Country & Western/Folk: 1105

49. Courtroom Dramas: 2748

50. Creature Features: 6895

51. Crime Action & Adventure: 9584

52. Crime Documentaries: 9875

53. Crime Dramas: 6889

54. Crime Thrillers: 10499

55. Crime TV Shows: 26146

56. Cult Comedies: 9434

57. Cult Horror Movies: 10944

58. Cult Movies: 7627

59. Cult Sci-Fi & Fantasy: 4734

60. Cult TV Shows: 74652

61. Dark Comedies: 869

62. Deep Sea Horror Movies: 45028

63. Disney: 67673

64. Disney Musicals: 59433

65. Documentaries: 6839

66. Dramas: 5763

67. Dramas based on Books: 4961

68. Dramas based on real life: 3653

69. Dutch Movies: 10606

70. Eastern European Movies: 5254

71. Education for Kids: 10659

72. Epics: 52858

73. Experimental Movies: 11079

74. Faith & Spirituality: 26835

75. Faith & Spirituality Movies: 52804

76. Family Features: 51056

77. Fantasy Movies: 9744

78. Film Noir: 7687

79. Food & Travel TV: 72436

80. Football Movies: 12803

81. Foreign Action & Adventure: 11828

82. Foreign Comedies: 4426

83. Foreign Documentaries: 5161

84. Foreign Dramas: 2150

85. Foreign Gay & Lesbian Movies: 8243

86. Foreign Horror Movies: 8654

87. Foreign Movies: 7462

88. Foreign Sci-Fi & Fantasy: 6485

89. Foreign Thrillers: 10306

90. French Movies: 58807

91. Gangster Movies: 31851

92. Gay & Lesbian Dramas: 500

93. German Movies: 58886

94. Greek Movies: 61115

95. Historical Documentaries: 5349

96. Horror Comedy: 89585

97. Horror Movies: 8711

98. Independent Action & Adventure: 11804

99. Independent Comedies: 4195

100. Independent Dramas: 384

101. Independent Movies: 7077

102. Independent Thrillers: 3269

103. Indian Movies: 10463

104. Irish Movies: 58750

105. Italian Movies: 8221

106. Japanese Movies: 10398

107. Jazz & Easy Listening: 10271

108. Kids Faith & Spirituality: 751423

109. Kids Music: 52843

110. Kids TV: 27346

111. Korean Movies: 5685

112. Korean TV Shows: 67879

113. Late Night Comedies: 1402

114. Latin American Movies: 1613

115. Latin Music: 10741

116. Martial Arts Movies: 8985

117. Martial Arts, Boxing & Wrestling: 6695

118. Middle Eastern Movies: 5875

119. Military Action & Adventure: 2125

120. Military Documentaries: 4006

121. Military Dramas: 11

122. Military TV Shows: 25804

123. Miniseries: 4814

124. Mockumentaries: 26

125. Monster Movies: 947

126. Movies based on children’s books: 10056

127. Movies for ages 0 to 2: 6796

128. Movies for ages 2 to 4: 6218

129. Movies for ages 5 to 7: 5455

130. Movies for ages 8 to 10: 561

131. Movies for ages 11 to 12: 6962

132. Music & Concert Documentaries: 90361

133. Music: 1701

134. Musicals: 13335

135. Mysteries: 9994

136. New Zealand Movies: 63782

137. Period Pieces: 12123

138. Political Comedies: 2700

139. Political Documentaries: 7018

140. Political Dramas: 6616

141. Political Thrillers: 10504

142. Psychological Thrillers: 5505

143. Quirky Romance: 36103

144. Reality TV: 9833

145. Religious Documentaries: 10005

146. Rock & Pop Concerts: 3278

147. Romantic Comedies: 5475

148. Romantic Dramas: 1255

149. Romantic Favorites: 502675

150. Romantic Foreign Movies: 7153

151. Romantic Independent Movies: 9916

152. Romantic Movies: 8883

153. Russian: 11567

154. Satanic Stories: 6998

155. Satires: 4922

156. Scandinavian Movies: 9292

157. Sci-Fi & Fantasy: 1492

158. Sci-Fi Adventure: 6926

159. Sci-Fi Dramas: 3916

160. Sci-Fi Horror Movies: 1694

161. Sci-Fi Thrillers: 11014

162. Science & Nature Documentaries: 2595

163. Science & Nature TV: 52780

164. Screwball Comedies: 9702

165. Showbiz Dramas: 5012

166. Showbiz Musicals: 13573

167. Silent Movies: 53310

168. Slapstick Comedies: 10256

169. Slasher and Serial Killer Movies: 8646

170. Soccer Movies: 12549

171. Social & Cultural Documentaries: 3675

172. Social Issue Dramas: 3947

173. Southeast Asian Movies: 9196

174. Spanish Movies: 58741

175. Spiritual Documentaries: 2760

176. Sports & Fitness: 9327

177. Sports Comedies: 5286

178. Sports Documentaries: 180

179. Sports Dramas: 7243

180. Sports Movies: 4370

181. Spy Action & Adventure: 10702

182. Spy Thrillers: 9147

183. Stage Musicals: 55774

184. Stand-up Comedy: 11559

185. Steamy Romantic Movies: 35800

186. Steamy Thrillers: 972

187. Supernatural Horror Movies: 42023

188. Supernatural Thrillers: 11140

189. Tearjerkers: 6384

190. Teen Comedies: 3519

191. Teen Dramas: 9299

192. Teen Screams: 52147

193. Teen TV Shows: 60951

194. Thrillers: 8933

195. Travel & Adventure Documentaries: 1159

196. TV Action & Adventure: 10673

197. TV Cartoons: 11177

198. TV Comedies: 10375

199. TV Documentaries: 10105

200. TV Dramas: 11714

201. TV Horror: 83059

202. TV Mysteries: 4366

203. TV Sci-Fi & Fantasy: 1372

204. TV Shows: 83

205. Urban & Dance Concerts: 9472

206. Vampire Horror Movies: 75804

207. Werewolf Horror Movies: 75930

208. Westerns: 7700

209. World Music Concerts: 2856

210. Zombie Horror Movies: 75405