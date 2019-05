One Plus 7, el celular que busca destronar a Samsung, Huawei y Apple

One Plus presentó sus nuevos smartphones prémium: One Plus 7 y su versión más avanzada One Plus 7 Pro. Esta es la primera vez que se añade este tipo de denominación, porque hasta ahora con los modelos conocidos (One Plus 3,5,6) se les añadía la letra "T" (One Plus 3T, 5T, 6T) a aquellos que tenían mejores características. La adopción de un modelo más avanzado deja claro que la firma china desea competir contra los dominantes del mercado de celulares: Apple, Samsung y Huawei.

Con el fin de competir con los Mate, Galaxy o iPhone, el One Plus 7 Pro tiene varias prestaciones al nivel de los teléfonos de gama alta prémium: triple cámara posterior, pantalla infinita con bordes curvos, calidad de imagen del máximo nivel (HDR10+), el procesador más potente del mercado (Snapdragon 855), gran autonomía (4,000 mAh) y un audio de calidad (Dolby Atmos), que poseen los mejores celulares.

Además incorpora un modo Zen, una especie de modo avión moderado que al activarse solo permite hacer llamadas y fotos durante 20 minutos. Al no ser desactivado antes de ese lapso, servirá como terapia para los que desean dejar el celular por un momento. Otra particularidad es su cámara frontal periscópica, que usa un mecanismo retráctil para aparecer y esconderse en pocos segundos.

Esta característica se puede utilizar unas 150 veces al día por cinco años o 300 mil veces; además se puede desbloquear con el botón lateral, deslizando el dedo en la pantalla o apuntando a la cara. Tiene un modo bolsillo que impide abrirse por accidente.