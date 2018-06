¿Por qué los cables baratos pueden matar tu celular al cargarlo?

Getty Images Carga, no carga, lo hace de forma lenta o se apaga muy rápido después de haberlo tenido enchufado un largo rato. Éstas son algunas señales de que algo anda mal.

La próxima vez que decidas conectar tu celular a un cargador, quizás debas preguntarte: ¿es este un cable de mala o baja calidad?

La pregunta no es simple pedantería; un cargador barato podría causar estragos irreparables a tu teléfono .

La situación es familiar para muchos. Te quedas sin batería y agarras el primer cargador que se te ponga al alcance para darle un par de rayitas a la batería de tu celular. Salvado.

O puede que te compres un cargador extra, a módico de precio, para tener en la oficina o llevar contigo a todos lados.

Getty Images Hay distintos sistemas eléctricos con distintos voltajes que pueden afectar al funcionamiento de tus dispositivos.

Sin embargo, dependiendo del cable que se trate, esta no es una práctica en absoluto recomendable.

Estos son algunos de los efectos que pueden tener:

1. Freirá tu celular

El cable de tu celular es en realidad un transformador de corriente que convierte los voltajes de un circuito en aquellos que necesita tu teléfono.

Esto lo hace gracias a un chip, que en los teléfonos de iPhone se llama Tristar pero de forma genérica se denomina E75 o U2 y que regula la cantidad de energía que puede recibir la placa de tu teléfono.

Como indica Jesa Jones, del blog especializado Ipad Rehab , el E75 escanea y se asegura de que todo esté bien antes de que la corriente empiece a pasar. Si un cable no tiene el chip necesario entonces aparecerá un mensaje en tu celular indicando que el accesorio no es compatible.

Getty Images Los cargadores con garantías, generalmente más caros, tienen un chip que controla la potencia eléctrica que recibe tu teléfono.

Entonces ¿por qué no aparece esto en tu dispositivo cuando lo conectas a un cable barato?

La respuesta es que muchas compañías fabrican un falso E75 que engaña a tu celular para que deje pasar la corriente pero que podría acabar con tu teléfono si lo conectas a una corriente con alto voltaje.

2. Cargas más lentas

Un cable que no sepa regular los voltios del circuito hará también que las cargas sean más irregulares , con altos y bajos. Sin una fluctuación constante de energía, la carga completa será mucho más lenta que con los cables que controlan el suministro.

3. Problemas de seguridad

Muchas veces los cables más económicos, para no dispararse en costos, ahorran en aislamiento.

Dejar pasar por un cable cientos de voltios de electricidad sin un control adecuado puede fundir tu cargador y también el enchufe al que lo tienes conectado.

Getty Images Un fallo en la regulación de la corriente que pasa a tu celular puede afectar a tu cargador y hasta hacer pequeños daños en la instalación eléctrica de la casa.

Generalmente los paneles de electricidad de las viviendas saltan cuando esto ocurre y no tiene mayores consecuencias pero puedes llevarte un susto y acabar con un enchufe y cargador arruinado.

Cómo r econocer un buen cargador

No siempre es necesario pagar los precios que imponen las casas fabricantes de los celulares, ya que normalmente sí son más altos, pero es recomendable que intentes buscar uno que tenga una garantía de fabricación que asegure que fueron diseñados para ese modelo en concreto.

En el caso de los iPhone muchos accesorios que no son de Apple pero sí fabricados para productos de la firma tales como auriculares, cargadores, etc... llevan una pegatina que dice MFi, que significa Made for i Phone (hecho para iPhone).

Getty Images Si tu teléfono te desespera porque se agota poco después de haberlo tenido en carga la causa no siempre está en la batería. La culpa puede ser del cargador.

Pero si aún así dudas de que puedan engañarte con imitaciones, estas son algunas señales de que tu cargador no es el correcto , indica el experto en reparación de aparatos electrónicos Matthew Zieminski en un artículo en el portal Medium :

No se carga.

Falsa carga (muestra el icono de la pila pero el porcentaje está al 0%).

La batería baja de un porcentaje a otro rápidamente.

La carga es aleatoria: a veces, muy rápido; otras, muy lento y otras se estanca.

La batería está a un cierto porcentaje, lejos del 5%, y se apaga de repente.

