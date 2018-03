Presentan Facebook Stories, publicaciones que se borran tras 24 horas

Lee también

Después de experimentar un gran crecimiento en Instagram y Snapchat, las stories llegan también a Facebook. La compañía estadounidense está probando la nueva característica con un grupo de usuarios en Irlanda, según informó el sitio web Business Insider.La interfaz y el funcionamiento del sistema es similar a las Stories de Instagram, presentadas por la compañía en el mes de agosto de 2016. Los usuarios podrán publicar imágenes o vídeos que serán borrados pasadas las 24 horas.A diferencia de Instagram, Facebook Stories no integrará transmisiones en vivo ni Boomerangs, pero sí implementará las máscaras con tracking facial.Las publicaciones no quedarán en el muro inicial de cada usuario sino en la parte superior de la aplicación, al igual que en Instagram.Por el momento están probando la herramienta en europa y tienen pensado expandirla al resto de los usuarios, pero aún no se tiene una fecha.