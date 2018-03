Pulsera inteligente cuenta calorías exactas

Lee también

La pulsera de actividad TomTom Touch quiere ayudarte a saber si funciona el ejercicio que realizas, y lo hace partiendo de la idea de que el control del peso no es una variable totalmente fiable para saberlo, pero sí el análisis de la composición corporal. Como si fuera una báscula analítica, este dispositivo permite conocer el porcentaje de grasa y masa muscular del cuerpo. También utiliza lo que se conoce como BIA o “análisis de la impedancia bioeléctrica”, que es una corriente eléctrica que recorre el cuerpo y, según la resistencia que encuentre en el camino, así determina los datos. De manera sencilla, es la incorporación de dos sensores en la pulsera: uno en la muñeca y otro junto a la pantalla, destinado al dedo índice de la mano contraria. Si todo funciona correctamente, una vez seleccionada la función en el menú del dispositivo comienza la medición que dura unos 10 segundos.Los valores que proporciona son solo aproximados. Su utilidad está en la capacidad de comprobar si una rutina de ejercicio o una dieta son efectivas y ayudan a perder grasa. Además, hay que tener en cuenta que la composición corporal varía a lo largo del día en función del ejercicio, la comida e, incluso, del nivel de hidratación. Por eso, es recomendable realizar la medición a diario a la misma hora, incluso los expertos sugieren hacerlo en la mañana, al levantarse.TomTom Touch tiene un diseño básico y discreto, destaca el sensor táctil en color plateado destinado al análisis corporal. Disponible con correas personalizables en azul claro, negro, rojo coral y violeta, integra una pantalla OLED en blanco y negro desde la que se seleccionan las funciones y que ofrece muy buena visibilidad con independencia de las condiciones de luz. Esta pantalla es táctil, pero para despertarla no basta con tocar sobre su superficie, ni siquiera el habitual gesto de girar la muñeca. Por el contrario, es obligatorio tocar el sensor táctil para encender. Además de todo lo increíble de este accesorio, la pulsera es capaz de mostrar notificaciones básicas del teléfono celular, como llamadas y mensajes.Modo deportivoTomTom Touch cuenta con un modo deportivo que registra el tiempo empleado, la distancia recorrida y el ritmo cardíaco durante la actividad física. En el caso de la natación, el propio fabricante establece que el dispositivo es resistente a salpicaduras, pero no recomienda meterlo en el agua. Una vez encendida la pantalla, la navegación por las opciones es sencilla: si deslizas hacia arriba puedes seleccionar el modo deportivo, comprobar la composición corporal o realizar una lectura del pulso. Hacia abajo, consultar los pasos, el tiempo activo o las calorías quemadas.La appLos resultados no se muestran en la pantalla de este wearable, por lo que es obligatorio recurrir a la app TomTom MySports para realizar su seguimiento, así como el resto de valores que mide: los pasos, la frecuencia cardíaca en reposo, las calorías quemadas, el sueño y otros. La pulsera ofrece la misma información que otros dispositivos del mercado, con única excepción del caso del sueño, algo más básico de lo que estamos acostumbrados. Y es que solo informa sobre el número de horas, sin especificar cuáles de ellas han sido de sueño ligero o profundo, o el número de veces en las que se ha interrumpido.