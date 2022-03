Puso a cargar el celular mientras descansaba y explotó: “No duerman con el teléfono enchufado”

La usuaria compartió imágenes de cómo quedaron su teléfono y su funda Twitter @belenbertero

“No duerman con el teléfono enchufado”, advirtió la periodista rosarina Belén Bertero, en su cuenta de Twitter. El gran susto que atravesó durante la madrugada del jueves 3 de febrero la llevó a contar su historia en las redes sociales, en busca de concientización para evitar una tragedia que a ella le tocó vivir a ella en primer persona y puedo sobrepasar sin graves consecuencias.

Según reveló Belén, como cada noche antes de dormir puso a cargar su celular , luego de usarlo durante todo el día. Como de costumbre, lo colocó en la mesa de luz al costado de su cama. “Puse la alarma a las 5.50, como hago siempre. No noté nada que me hiciera sospechar que el teléfono pudiera tener un desperfecto”, detalló en diálogo con el sitio Rosario3.

La periodista relató el calvario que vivió (Foto Twitter @belenbertero)

Pero su sueño se vio interrumpido mucho antes que la alarma le diera aviso para despertarse y comenzar su jornada. A las 3:30 se vio alertada por un fuerte olor y, aunque en un primer momento pensó que se trataba de un sueño, finalmente abrió los ojos. En ese entonces, vio que salía humo desde su celular, que aún se encontraba a su costado.

Sorprendida por el suceso, quiso confirmar lo que estaba viendo: “Le comenté a mi marido que había visto chispas como de una soldadora y él también vio lo mismo”. Junto a su relato en Twitter, compartió dos imágenes con las que demostró la tragedia ocurrida y dejó sin palabras a los usuarios de la red.

El celular quedó totalmente destruido (Foto Twitter @belenbertero)

En las fotos, se puede ver en detalle que la tradicional funda que protege al teléfono quedó completamente achicharrada. Mientras que el aparato, por sectores, está derretido y en la pantalla se reflejan los destrozos que causó la alta temperatura que el móvil alcanzó. Además, se destruyeron los papeles que previo a la explosión la joven había colocado sobre la mesita de luz.

Por el momento, no encontró una explicación sobre los motivos que causaron este pequeño incendio en el celular. Belén explicó que tenía el teléfono Xiaomi desde hace dos años, y en ningún momento visualizó una falla con la que pudiera relacionar el posterior accidente, ya que funcionaba a la perfección.

La historia que publicó se volvió viral en Twitter y causó gran sorpresa entre los usuarios, ya que los teléfonos forman parte de la vida cotidiana de muchas personas y este episodio preocupó a todos. “No te puedo creer, también pensé que esto no pasaba”; “Ese teléfono arde. Me alegra que a pesar de eso está todo bien”; “Todas las noches lo hago, ahora me hiciste pensar mucho”; “Qué terrible susto. Menos mal que no fue peor. Gracias por avisarnos, hay que cuidarse mucho”, fueron algunos de los comentarios de la publicación, en donde se volcaron tanto dudas como miedos.

La periodista se quedó incomunicada (Foto Twitter @belenbertero)

Según consignó el medio, la periodista se fue a comprar un celular nuevo. Sin embargo, el pasado jueves puso en sus redes que aún estaba sin equipo. LA NACION intentó contactarse con ella pero no obtuvo respuesta.