¿Qué fue lo que sucedió en el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica?: esta es la versión de Mark Zuckerberg

“Deseo compartir una actualización sobre la situación de Cambridge Analytica, incluidos los pasos que ya hemos dado y nuestros próximos pasos para abordar este importante tema”. Con estas palabras, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, por fin rompió el silencio y dio su versión de los hechos relacionados al escándalo de la red social y Cambridge Analytica.

Zuckerberg publicó en su página oficial de Facebook (como para “potencializar” su explicación) una nota extensa en la que detalló su versión concreta de lo sucedido y dijo estar trabajando, desde ya en soluciones al problema de la privacidad, aunque sin desglosar pasos seguros que la empresa pueda dar desde este momento.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y, si no podemos, entonces no merecemos atenderlo”

"He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto vuelva a ocurrir hoy ya las hemos tomado hace años. Pero también cometimos errores, hay más por hacer, y tenemos que intensificar y hacerlo", añadió.

Dentro de la misma publicación, Zuckerberg enfatizó tres momentos claves de la controversia de los que, desde su perspectiva como representante de Facebook, la empresa no midió los alcances de los errores que se estaban cometiendo, mientras, a su vez, da a entender que todo se hizo de forma transparente de parte de ellos como red social y vehículo digital de datos personales. Estos son los hechos que señala Zuckerberg:

Cuatro momentos para entender qué pasó con Cambridge Analytica, según Facebook

2007: Según Zuckerberg, en 2007, Facebook se lanzó como una aplicación social de gran alcance, con la posibilidad de detallar fechas de cumpleaños, mapas de ubicación, direcciones, fotografías y elementos de la vida cotidiana para “familiarizar” la interacción en Internet. “Para hacer esto, permitimos que las personas inicien sesión en aplicaciones y compartan quiénes eran sus amigos y cierta información sobre ellos”, explica.

2013: Seis años después, y luego de que Facebook fuera un "boom mediático", Aleksandr Kogan, investigador de la Universidad de Cambridge, decidió crear una aplicación que funcionara como un test de personalidad. Este test fue instalado por más de 300,000 personas y requería la autorización para acceder y compartir datos. "Dada la forma en que funcionaba nuestra plataforma en ese momento, esto significaba que Kogan podía acceder a decenas de millones de datos de sus amigos", detalla Zuckerberg.

2014: Sin embargo, al ver el funcionamiento del test de personalidad de Kogan, Facebook decide anunciar un cambio en la limitación de datos y acceso a aplicaciones. Dicha actualización haría que aplicaciones similares a la impulsada por Kogan "ya no podían pedir datos sobre los amigos de una persona a menos que sus amigos también hubieran autorizado la aplicación. También exigimos que los desarrolladores obtuvieran nuestra aprobación antes de que pudieran solicitar datos confidenciales a las personas. Estas acciones evitarían que cualquier aplicación como la de Kogan pueda acceder a tantos datos personales", señaló.

2015: No obstante, un año después, una publicación de "The Guardian" alertó a Facebook que Kogan había compartido datos de la aplicación con la división Cambridge Analytica, violando una de las políticas que, según Zuckerberg, es pilar fundamental de Facebook. "Es contrario a nuestras políticas que los desarrolladores compartan datos sin el consentimiento de la gente, por lo que inmediatamente prohibimos la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma, y exigimos que Kogan y Cambridge Analytica certifiquen formalmente que han borrado todos los datos adquiridos incorrectamente. Ellos proporcionaron estas certificaciones", detalla en su comunicado.

Facebook y su intento por ahogar el problema

Tras detallar estos acontecimientos, Zuckerberg señala que fue hasta la semana pasada cuando, por medio de varios medios de comunicación internacionales, se verificó que Cambridge Analytica nunca borró los datos, como habían asegurado inicialmente. “Cambridge Analytica afirma que ya ha eliminado los datos y aceptó una auditoría forense realizada por una empresa que contratamos para confirmarlo. También estamos trabajando con los reguladores mientras investigan qué sucedió”, explica el CEO de Faceook.

“Empecé Facebook y al final del día soy responsable de lo que sucede en nuestra plataforma”

Para Zuckerberg, el caso ha sido una “falta de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook”, asegurando que “también fue una falta de confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que lo protejamos”, que debe ser “arreglado con urgencia”.

Zuckerberg aseguró que “ya hicimos los pasos más importantes hace unos años, en 2014, para evitar que los malos actores accedan a la información de las personas de esta manera. Pero hay más cosas que tenemos que hacer”, enfatizó.

“Empecé Facebook y al final del día soy responsable de lo que sucede en nuestra plataforma”, continúa Zuckerberg. “Si bien este problema específico relacionado con Cambridge Analytica ya no debería ocurrir con las nuevas aplicaciones de hoy, eso no cambia lo que sucedió en el pasado. Aprenderemos de esta experiencia para asegurar nuestra plataforma aún más y hacer que nuestra comunicación”, finalizó el CEO.