¿Qué se espera para Wear OS en el futuro?

Wear OS, el sistema operativo de Google para relojes inteligentes, inicialmente llamado Android Wear, está a punto de cumplir seis años. Su impacto en la industria de "Wearables" sigue siendo benévolo, modesto. Wear OS ha sido uno de tantos proyectos que Google no abandona pero que tampoco compromete más recursos. A diferencia de Android, Wear OS ha sido víctima de la ausencia de un hardware competente, y de un socio competente. Por otro lado, ha sido víctima de dos mercados con competidores muy fuertes, en el segmento profesional y especializado de deportes está Garmin y en el segmento casual y de moda Apple Watch es el rey indiscutible. Ni siquiera Samsung y Huawei, dos de los jugadores más importantes en Smartphone Android, le han tenido fe a Wear OS. Ambos han optado por sus propios sistemas operativos de reloj inteligente Tizen y LiteOS respectivamente.

¿Qué se espera entonces para Wear OS en el futuro? Existen dos anuncios, en los meses recientes, que nos alientan sobre el futuro de Wear OS, un empuje suficiente para estar a la altura del WatchOS de Apple, tal como Android lo es con iOS. A finales del año pasado se dio a conocer que Google estaría adquiriendo a la compañía Fitbit, una compañía de más de 10 años en la industria de "Wearables" y que, aunque había perdido mercado en los últimos años, continuaba siendo un claro líder en el mercado. La compañía fabrica dispositivos clip-on, estilo pulsera, y relojes inteligentes y se estima que ha vendido cerca de 100 millones de dispositivos.

Google anunció que estaba adquiriendo Fitbit para combinar "lo mejor de inteligencia artificial, software y hardware" con el fin de estimular la innovación en "Wearables y crear productos para beneficiar a más personas en todo el mundo".

Sin embargo, Google no tiene buen récord con sus adquisiciones, la compra de Motorola no funcionó, la compra de Nest tampoco desencadenó en nuevos dispositivos IoT y ciertamente, combinar el HW de Fitbit para que corra Wear OS no es una tarea rápida.

Por otro lado, está el valor intrínseco en la data de todos los usuarios de Fitbit, aunque Google ha manifestado que no piensa monetizar o vender esa data, su razón más básica es monetizar datos y los reguladores tienen sus ojos sobre ello. De cualquier forma, por el soporte a la base instalada, Google mantendrá ambas plataformas vivas.

La segunda noticia que da aliento a Wear OS fue el anuncio de un nuevo reloj por parte de Suunto en CES 2020, Suunto es una compañía finlandesa especializada en relojes deportivos, computadoras de buceo, brújulas y otros equipos de precisión. Es un competidor de Garmin en el mercado de atletas profesionales y entusiastas, pero utiliza su propio sistema operativo. La compañía anunció su modelo "Suunto 7" con Wear OS, un movimiento riesgoso pero que combinado con las noticias de Google puede rendirles rédito. Utilizar Wear OS les implica acceso instantáneo a mapas, rutas, servicios de Streaming de música, Android Pay y otros servicios de Google. Esto, agregado a su "expertos" en funcionalidades deportivas. La adopción de Wear OS tiene doble desafío, pues aparte de apostarle a un nuevo sistema operativo al utilizarlo están compitiendo contra Apple, ya que para deportistas serios Watch OS y Wear OS siguen siendo demasiado pesados para la batería, para los eventos de alto rendimiento de más de 5 horas el líder indiscutible es Garmin.

Para una plataforma casi dormida estas son las mejores noticias que Wear OS ha tenido en mucho tiempo y, ciertamente, Google está demostrando que quiere ser competitivo y potenciar su plataforma de relojes inteligentes en el corto plazo.