¿Qué tienes que hacer en Google Photos antes del 1 de junio?

Después de cinco años de ofrecer copias de fotografías de manera gratuita e ilimitada, y en alta calidad, Google Fotos dio a conocer que, a partir del 1 de junio, comenzará a cobrar por el almacenamiento una vez que se hayan utilizado más de 15 gigas en la cuenta. Ahora que la fecha está por llegar te decimos qué es lo que tienes que hacer al respecto.

Primero hay que explicar que todas las fotos y archivos cargados antes del 1 de junio no contarán para ese límite de 15 GB, es decir solo las fotos subidas después del 1 de junio comenzarán a contar para el nuevo tope de almacenamiento. Sin embargo ahora se contarán los documentos y las hojas de cálculo bajo el mismo límite.

Por lo anterior es que, si tienes imágenes o archivos en otros dispositivos que quieres conservar es el momento de subirlos a la nube para que no cuenten como parte de tu almacenamiento límite. Solo recuerda que las fotos y videos tienen que subirse en Alta calidad en vez de en calidad Original.

Asimismo Google también anunció que está introduciendo una nueva política de eliminación de datos de cuentas inactivas en las que no se ha iniciado sesión durante al menos dos años. La empresa dijo que notificará varias veces al usuario antes de eliminar cualquier contenido.

Ahora que entiendes las implicaciones el primer paso que te recomendamos es averiguar cuánto espacio de almacenamiento ya tienes utilizado. Para ello solo ingresa a tu perfil de Google Photos y, en el menú del lado izquierdo verás cuánto has usado y cuánto te queda. La compañía dijo en noviembre que más del 80% de los usuarios no alcanzarán el límite de 15 GB durante en tres años. Por lo tanto, si eres uno de ellos, es posible que no tengas que preocuparse por ahora.

Si quieres tener la información más clara entra a photos.google.com/storage e inicia sesión con la cuenta de Google donde tengas subidas todas las fotos. Entonces verás un gráfico especificando gigas gratuitos que tienes disponibles y cuánto ocupan tus fotos y videos, así como el contenido de Google Drive y Gmail. También verás un cálculo de cuánto te tardarás en usar todo el espacio.

¿Qué puedes hacer?

Si estás cerca o ya sobrepasaste el límite de 15 GB lo mejor es que comiences a borrar los archivos que no necesitas, eso puede incluir correos electrónicos o documentos grandes de Drive y Gmail.

Para ello revisa las carpetas, por ejemplo, la de capturas de pantalla, probablemente ahí hay archivos que borrar. También busca las fotos que podrían estar duplicadas y puedes utilizar las herramientas disponibles en la plataforma para encontrar de una manera simple las imágenes borrosas.

Otra opción, en caso de que no quieras borrar ninguna imagen es comprimirla. Bajo ese formato en Google Photos las fotografías ocupan aproximadamente entre 1 y 4 MB de espacio, es decir que podrás almacenar unas 300 por cada GB.

Solo te alertamos que después no podrás devolverlas a su calidad original pero en realidad no se pierde mucho, entonces la recomendación es solo quedarte con las más especiales en toda su resolución.

Para hacer este paso solo ingresa a tu perfil, encuentra el menú de configuración y mira cuál es tu preferencia, si tienes Original, solo cambia a Alta Calidad.

Sacarlas de Google Photos

Si ya pasaste el límite o simplemente no quieres utilizar el servicio entonces te recomendamos hacer una copia de seguridad, para ello solo ve a Google Photos en tu escritorio y haz clic en Configuración, en la parte de abajo encontrarás la opción "Exportar sus datos" a continuación haz clic en el botón Copia de seguridad que se encuentra debajo.

En la siguiente pantalla podrás seleccionar la frecuencia de exportación, elige por única ocasión, el tipo de archivo para la exportación (.zip o .tgz) y el tamaño máximo de un archivo. Luego solo da clic en el botón "Crear exportación".

Solo toma en cuenta que, según tu cantidad de archivos, Google podría tardar al menos unas horas en hacer la copia de seguridad. Recibirás un correo electrónico cuando tus archivos estén listos para descargarse.

Opciones

Google no es el único que ofrece servicios de almacenamiento de fotos puedes optar por probar otras opciones.

Google One. Como ya mencionamos el almacenamiento gratuito es de 15 GB, si deseas más los planes pagos comienzan en 100 GB por 34 pesos al mes.

iCloud. La opción de Apple ofrece almacenamiento gratuito de 5 GB luego cobran 17 pesos al mes por 50 GB.

Dropbox. Ofrece 2 GB de almacenamiento gratuito y de pago, el Paquete Plus con 2 TB de almacenamiento tiene un costo de 9.99 dólares al mes, mientras que el Paquete Profesional, con 3 TB cuesta 16.58 dólares al mes.

Flickr. En este caso puedes almacenar hasta mil fotos de alta calidad de manera gratuita. Si no quieres tener límites entonces deberás pagar 5.99 dólares al mes.

OneDrive. Brinda 5 GB de almacenamiento gratuito, si necesitas más, ofrecen 100 GB de almacenamiento por un precio de 38.99 pesos al mes.

Claro. Este servicio cuenta con una versión gratuita para clientes Telcel o Telmex quienes reciben 100 GB de almacenamiento, si se quieren 200 GB hay que pagar 19 pesos al mes.

Amazon Fotos. Ofrecen 5 GB gratis pero, si eres usuarios de Amazon Prime el almacenamiento es ilimitado y sin compresión de tus fotografías.