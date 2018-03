¿Quieres leer mensajes de Whatsapp sin dejar notificación de “Visto”? ¡Descubre cómo hacerlo!

¿Ya te has preguntado cómo podrías leer todos tus mensajes de Whatsapp sin que la persona que lo envió sepa que ya lo has leído? Algunas veces recurrimos a la medida más sencilla: configurar la app para no enviar notificación de “visto”. Sin embargo, existe otra forma de lograrlo sin que se envíe notificación alguna y sin tocar la configuración de la aplicación.

El portal de tecnología “The Daily Dot” publicó un artículo recientemente en el que proponen una nueva forma de pasar desapercibido en la lectura de mensajes de Whatsapp. Cabe mencionar que esta misma medida es aplicable para otras apps como Facebook Messenger, por lo que resulta sumamente útil para todo caso.

Para lograrlo solo tendrás que seguir estos pasos:

Al momento de llegar un mensaje, no abras la notificación que tu celular te envía, sino simplemente desbloquea el teléfono y evita a toda costa abrir la notificación. Activa el MODO AVIÓN del móvil Abre el mensaje con toda tranquilidad Desactiva el MODO AVIÓN y vuelve a bloquear tu teléfono

De esta forma, aunque vuelvas a conectarte de forma normal, el mensaje no tendrá notificación de “visto” ni viñetas azules que dejen en evidencia que ya has visto el mensaje y que, por la razón que sea, te abstuviste de responder.

Mientras estés en MODO AVIÓN, podrás leer todo tipo de mensajes de cualquier app sin que se deje una notificación de visto. Sin embargo, debes recordar que, estando así, tampoco podrás recibir mensajes nuevos hasta que vuelvas a activarte de forma normal.