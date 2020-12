Razones para eliminar la memoria caché de WhatsApp

Seguramente te ha pasado que comienzas a notar que tu WhatsApp presenta problemas, tales como que está muy lento, no te deja descargar archivos que te envían, o bien no puedes tener llamadas y conversaciones fluidas. Si este es tu caso, es importante que verifiques cuánta memoria caché está ocupando tu teléfono.



Si has pasado por este tipo de problemas al utilizar WhatsApp en tu dispositivo, en Techbit te diremos por qué es importante que borres la memoria caché de tu teléfono.

Antes de que comiences con el proceso de liberación de almacenamiento de tu celular, es necesario que primero te aclaremos qué es la memoria caché.

La memoria caché es definida por el sitio en inglés Android Police como el espacio de almacenamiento que ocupan las aplicaciones como juegos, navegadores y servicios streaming para guardar archivos temporales que agilizan el tiempo de carga y la experiencia en general dentro de las apps.

TE PUEDE INTERESAR:

En el caso de WhatsApp, esta aplicación de mensajería instantánea recopila datos en la memoria caché sobre los mensajes que enviaste y recibiste, además de que puede afectar el rendimiento de tu teléfono por la cantidad de espacio de almacenamiento que ocupa para que puedas reproducir archivos multimedia.

De acuerdo con el sitio Remo Software, la memoria caché debe eliminarse para mejorar la experiencia de navegación en WhatsApp, además, es una opción para resguardar tu privacidad frente a servicios o aplicaciones que podrían tener acceso a la información que compartes mediante tus mensajes.

El mismo sitio explica que limpiar la memoria caché puede darte más ventajas para el uso de tu WhatsApp ya que esto funciona como un tipo de mantenimiento para evitar el desperdicio de memoria de tu teléfono y proteger tu privacidad. Al deshacerte de este tipo de almacenamiento, podrás navegar con mayor rapidez dentro de la app sin quitar información o archivos importantes de tu celular.

TAMBIÉN PODÉS LEER:

Para eliminar la memoria caché de las aplicaciones, tienes que acceder al listado de tu aplicaciones desde los “Ajustes” de tu teléfono Android, luego selecciona WhatsApp y selecciona el botón que dice “Información de aplicación” y toca la sección “Almacenamiento y caché”.

Al abrirse la ventana “Almacenamiento y caché” tu teléfono te dará las opciones de eliminar los “Datos de usuario” y “Borrar memoria caché”, ante estas opciones es importante que selecciones la de memoria caché, ya que si borras los datos de usuario, quitarás tu cuenta y chats de la aplicación, por lo que tendrás que abrir sesión con el código que se te envía por SMS.