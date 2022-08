¿Sabías que puedes jugar videojuegos en Netflix gratis?

Desde noviembre del año pasado, Netflix ofrece a sus suscriptores videojuegos gratuitos, pero muy pocos los usan, pues según un estudio de Apptopia, los juegos de Netflix se han descargado poco más de 23 millones de veces y tienen una audiencia diaria promedio de 1,7 millones.

Se estima que el servicio de 'streaming' tiene 221 millones de suscriptores, es decir que 200 millones de personas tienen acceso a la biblioteca de juegos, pero o no saben de su existencia o no les interesa jugarlos.

Solo el uno por ciento de sus usuarios están usando el beneficio.

Al inicio, Netflix lanzó una biblioteca limitada con juegos como : 'Stranger Things: The Game', 'Stranger Things 3: The Game', 'Card Blast, Teeter Up' y 'Shooting Hoops'.

Actualmente tiene más de 25 juegos móviles que las personas pueden descargar a través de la aplicación Netflix en dispositivos Android o iOS, como 'Into The Breach', y otros beneficios adicionales de estos juegos es que no contienen anuncios ni microtransacciones.

También hay opciones como 'Preguntados', que aparece como una serie y carga preguntas a diario.

Aún no se sabe cuál será el futuro de este catalogo o cómo será potenciado, pues la aplicación actualmente enfrenta un problema para mantener a los usuarios, ya que, desde principios de este año, ha perdido 1,2 millones de suscriptores.