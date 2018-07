Samsung investiga falla de varios de sus móviles que envían fotografías sin autorización del usuario

La compañía Samsung ha iniciado una investigación para determinar las causas y proporcionar una solución al problema que se ha reportado en varios de sus dispositivos móviles, los cuales han estado enviando fotografías a otras personas sin el consentimiento del usuario del dispositivo.

Hasta el momento, representantes de la firma en Estados Unidos han declarado que hay problemas en dicho país, pero aún no confirman si es un problema local o si hay casos en todo el mundo.

El problema se dio a conocer luego que varios foros de tecnología se llenaran de comentarios sobre experiencias de fotos enviadas sin consentimiento y de manera sorpresiva, aún cuando el dispositivo no estaba siendo manipulado o se encontraba en bloqueo, según señala el periódico español “El País”.

"Samsung ha revisado este asunto a lo largo de los pasados días: sin embargo, no se han encontrado elementos relevantes ni en los teléfonos ni en los programas (hardware o software) para este caso particular. Como no ha habido quejas similares globalmente, continuaremos la investigación de este suceso. Animamos a los usuarios que tengan dudas o problemas a contactar con su centro de usuario a través de https://www.samsung.com/es/info/contactus/”, ha expresado Samsung a través de un comunicado oficial.

El problema, según explican, podría tratarse de un error del sistema que permite al móvil ingresar a la galería de fotos y de forma aleatoria y automática envía fotos a diversos contactos. Los envíos, según detalla El País, se hacen desde la plataforma Samsung Messages y no desde redes sociales o mensajería de MMS, aunque la compañía investiga toda posible forma de envío de fotos.

El problema se mantiene solo a nivel de Estados Unidos a falta de confirmación de casos en otros países. Samsung ha dejado en claro que investiga las causas y recomienda deshabilitar los permisos de almacenamiento siguiendo estos pasos:

Acceder al menú de Configuración Seleccionar opción Aplicaciones Ir a Mensajes de Samsung Clíck en Permisos Clíck en Almacenamiento Bloquear el acceso de la aplicación a la galería de fotos