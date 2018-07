Social Media Day: Redes sociales al servicio de los usuarios

Con el slogan "Digital Invaders", el Social Media Day se llevó a cabo en El Salvador este jueves 12 de julio en el Hotel Sheraton Presidente, desde las 10:30 de la mañana, para celebrar con todo color y alegría una nueva edición de esta tradición digital del país.

Al evento acudieron cientos de jóvenes estudiantes universitarios, profesionales de las comunicaciones digitales y todos aquellos antes de la web 2.0 y que buscan un nuevo conocimiento sobre las redes sociales, una parte vital en la vida cotidiana de la sociedad de hoy.

Usuarios: el centro de todas las redes sociales

El evento arrancó con la ponencia de María Fernanda Scarpetta, gerente de redes y contenido de Bancolombia, quien se enfocó en la necesidad de reorientar las redes sociales para usarlas como "captadores de atención de los usuarios".

Scarpetta señaló que, digitalmente, solo se tienen de tres a cinco segundos para atraer al usuario al contenido difundido en redes sociales, lo que vuelve necesario cambiar el enfoque centrado en la empresa o la organización y recolocar al usuario o cliente como eje de todo lo que se proyecte en la web.

Marketing de redes más cercano a los usuario

Tras una pausa al mediodía, el evento continuó con la charla del argentino Pablo Di Meglio, experto y consultor internacional en Marketing Digital, quien profundizó en el tema del "Inbound Marketing" o "Marketing de Acercamiento", el cual busca utilizar las redes sociales para aproximarse de forma más útil a los usuarios.

"Hoy en día, las empresas se encuentran ante múltiples desafíos al momento de hacer marketing de redes sociales. Pero, tenemos un enorme problema y es que no hemos evolucionado ni un poquito. Las estrategias usadas en redes sociales son las mismas de hace 40 o 50 años", señaló.

Di Meglio invitó a las empresas a evolucionar en su uso de las redes sociales, dejando de lado "viejas escuelas" y acercándose más a la audiencia a través de contenido útil, divertido, entretenido y funcional para la audiencia, "a fin de que les ayudemos a resolver problemas, a darles tips, a estar más cerca de ellos", destacó.

Más allá de los "Influencers"

Esta tarde será el turno de Gaby Castellanos, experta en marketing de redes, quien considera que las nuevas estrategias deben saberse utilizar para no convertirlas en "malas prácticas".

"El término 'influencer' debería ser más complejo. No es solo autodenominarse así para que ya una empresa me contrate. Se trata de ser influencia, de mover masas, de invitar a miles de personas a un cambio, con las redes sociales como plataforma", enfatizó.

Para Castellanos, "las estrategias mal aplicadas en redes sociales no son culpa de las redes mismas". "No es que Facebook no me funcione, es que yo no lo sé utilizar. Debo aprender qué hacer y qué no hacer para mejorar mi rendimiento poeque no se trata de los likes que tenga, sino de la interacción que genere. Esa es señal de efectividad", finalizó.

El evento del Social Media Day es celebrado en El Salvador por Grupo LPG y varios socios patrocinadores desde 2011, año en que se tomó la iniciativa de sumarse a esta celebración global.