Social Media Day: un nuevo concepto de redes sociales

Bajo el lema “Digital Invaders”, El Salvador fue el escenario para la celebración del Social Media Day en el Hotel Sheraton Presidente. Al evento se hicieron presentes cientos de estudiantes universitarios, profesionales de las comunicaciones digitales y amantes de la Web 2.0, quienes buscaban nuevos conocimientos sobre las redes sociales, una parte vital en la vida cotidiana, comercial y económica de la sociedad de hoy.

El evento arrancó con la ponencia de María Fernanda Scarpetta, gerente corporativa de redes y contenido de Bancolombia, quien se enfocó en la necesidad de reorientar las redes sociales para usarlas como “captadores de atención de los usuarios”, a través de la conexión con las historias vividas a diario.

Scarpetta señaló que, digitalmente, solo se tiene de tres a cinco segundos para atraer al usuario al contenido difundido, lo que vuelve necesario reenfocar lo centrado en la empresa o la organización y recolocar al usuario o cliente como eje de todo en la web.

Posteriormente, llegó el turno de Pablo Di Meglio, experto y consultor internacional en Marketing Digital, quien profundizó en el tema del “Inbound Marketing” o “Marketing de Acercamiento”, el cual busca utilizar las redes sociales para aproximarse de forma más útil a los usuarios.

Di Meglio invitó a las empresas a evolucionar en su uso de las redes sociales, dejando de lado “las viejas escuelas” y acercándose más a la audiencia a través de contenido útil, divertido, entretenido y funcional, “a fin de que les ayudemos a resolver problemas y que vean el producto como una necesidad y no como un mero detalle”, destacó.

Interés. El Social Media Day es el único espacio en El Salvador donde, por un día, se tocan temas de interés para los profesionales de la comunicación digital.

Finalmente, llegó el turno de Gaby Castellanos, experta en marketing de redes, que señaló que las nuevas estrategias deben saberse utilizar para no convertirlas en “malas prácticas”. “El término ‘influencer’ debería ser más complejo. No es solo autodenominarse así para que ya una empresa me contrate. Se trata de ser influencia, de mover masas, de invitar a miles de personas a un cambio, con las redes sociales como plataforma”, finalizó.

Diversión. Otro de los componentes claves del Social Media Day es el espacio para diversión y entretenimiento virtual.