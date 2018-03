Sonidos extraños se podrían apoderar de tu celular y robar tu cuenta bancaria

Lee también

Conectas tu computadora y abres YouTube donde se muestra un video viral. Al poco tiempo descubres que hiciste varias compras a través el celular, accediste a una página web que alberga un malware y también hiciste una transferencia bancaria dejando tu cuenta a cero.Acabas de ser víctima de lo último en ciberataques: comandos de voz ocultos de manera intencionada en videos virales u otros medios que le "hablan" a tu celular a través de asistentes de reconocimiento de voz como Siri de Apple o Google Now y todo esto sin darte cuenta.Esto es lo que descubrió un equipo de investigadores de la Universidad de Georgetown y Berkeley en Estados Unidos.Los mensajes ocultos consisten en órdenes de voz comprimidas que suenan como un chirrido, son indescifrables para el ser humano pero no para los software de reconocimiento de voz de los celulares, que cada vez son más populares y a menudo están conectados todo el tiempo.Los "comandos ocultos" pueden contener órdenes para transferir dinero, descargar un malware o enviar un tuit.Los investigadores también descubrieron que los sistemas de reconocimiento de voz que enseñan a un dispositivo a solo reaccionar a la voz de su dueño tampoco son muy efectivos, ya que pueden equivocarse.Concluyeron que la mejor protección son los sistemas que confirman que la voz detectada es realmente humana, analizando ciertas características o degradando el sonido. Esto permite que la voz humana aún sea indescifrable, pero no las instrucciones ocultas elaboradas por una máquina.