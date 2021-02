Spotify lanzará nuevo servicio premium con música en alta definición

Los amantes de la música agradecen el poder contar con una plataforma de streaming en donde pueden escuchar todo tipo de géneros y artistas con solo un clic. Pero los verdaderos conocedores saben que las versiones digitales no siempre entregan la mejor experiencia. La buena noticia es que pronto podría llegar una opción que satisfaga a los más exigentes. Spotify anunció sus planes de lanzar un nuevo servicio de suscripción de alta gama que entregue alta resolución.

Llamado Spotify HiFi, se dice que esta versión contará con nuevas funciones y actualizaciones, incluidas nuevas ofertas de contenido y funciones para creadores. Aunque lo más importante es que permitirá a los usuarios escuchar música en "formato de audio sin pérdidas con calidad de CD".

La noticia se dio a conocer a través del evento en línea de Spotify, "Stream On" durante el cual la compañía afirmó que la transmisión de música de alta calidad siempre ha sido una de las funciones más solicitadas por los usuarios. Y considerando eso, tomó la decisión no solo de crear una opción “Premium” sino de promocionarla a través de una de las artistas más relevantes del momento: Billie Eilish quien apareció en un video hablando sobre la nueva función.

“El audio de alta calidad significa más información. Hay cosas que no oirás si no tienes un buen sistema de sonido. Es realmente importante porque quienes hacemos música queremos que se escuche en la forma en que se hizo”, dijo Eilish.

Todavía no hay muchos detalles acerca de Spotify HiFi la compañía no especificó temas relevantes como precios, fecha de lanzamiento o incluso qué mercados admitirán la nueva suscripción en el momento del lanzamiento. Podemos imaginar que la suscripción costará más que la oferta Premium, pero el precio exacto variará según el mercado por lo que no es posible adivinar cuál podría ser el costo final.

Sin embargo, lo que sí confirmó Spotify es que el servicio de alta fidelidad funcionará en todos los dispositivos, incluidos los altavoces habilitados para Spotify Connect. Y dijo que está trabajando con algunos de los fabricantes de altavoces más grandes del mundo para hacer que la función sea accesible para más fanáticos.

Más anuncios

Además de dar a conocer su próximo lanzamiento, durante Stream On la compañía también ofreció una actualización sobre sus programas de artistas existentes.

Spotify señaló que ha agregado 76 mil artistas a las listas de reproducción, el mayor número en su historia, y destacó que 175 de ellos son artistas emergentes a quienes apoyó a través de su programa Radar, que ofrece ayuda editorial y de marketing.

También destacó que los artistas han estado usando sus nuevas herramientas como Álbumes mejorados y su función Historias que, anunció, pronto se extenderá a más artistas. También señaló que Spotify Canvas, las imágenes en bucle que acompañan a una pista, ahora está disponible para todos los artistas de Spotify.

La empresa además compartió sus planes para expandir significativamente el acceso de su servicio en el mundo. Afirmó que, en los próximos días, se expandirá a nuevos mercados que le permitirán llegar a más de mil millones de personas en todo el mundo, casi la mitad de las cuales ya están usando el internet. En total, Spotify dijo que se estará expandiendo a 85 nuevos mercados mundiales en Asia, África, el Caribe, Europa y América Latina.

En cuanto a las novedades que pronto podrían llegar de la mano de su software, la división de Investigación y desarrollo de Spotify habló sobre los planes que tienen para hacer recomendaciones más precisas y ayudar a los usuarios a descubrir podcasts a través de nuevas funciones y mejoras en sus algoritmos y tecnologías.

Por ejemplo, lanzarán una característica ayudará a identificar los podcasts por categoría sin necesidad de conocer el nombre real del programa o episodio. Así, los usuarios podrán escribir "cocinar" en la barra de búsqueda y encontrar podcasts que coincidan con esos datos. Esta función se está probando por ahora en los Estados Unidos pero se implementará en más ubicaciones este año.

Asimismo, en su aplicación de creación de podcasts, Anchor, Spotify dijo que se está asociando con WordPress para convertir texto en audio, agregar video a sus podcasts y acceder a nuevas funciones interactivas como encuestas para agregar comunicación en tiempo real con los fanáticos a sus programas.