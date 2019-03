TCL Communication gana dos premios iF DESIGN 2019

TCL Communication ganó dos premios iF Design Awards por Diseño de Producto Smartphone por su BlackBerry KEY2 y BlackBerry KEY2 LE en el iF Design Award Night 2019. El prestigioso premio de diseño ha sido otorgado durante 66 años por la organización de diseño independiente más antigua del mundo, la iF International Forum Design GmbH, con sede en Hánnover.

BlackBerry KEY2 y BlackBerry KEY2 LE fueron algunos de los 6,375 participantes de 52 países que compitieron para recibir el sello de calidad iF DESIGN AWARD, ganándose a un jurado de 67 expertos independientes de todo el mundo por su diseño distintivo y su combinación única de forma y funcionalidad. Puede encontrar más información sobre BlackBerry KEY 2 y BlackBerry KEY 2 LE en la GUÍA MUNDIAL DEL DISEÑO iF.

"Estamos muy orgullosos de que los diseños de nuestros dispositivos sean reconocidos por una organización tan prestigiosa que destaca solo una pequeña parte de nuestras capacidades de desarrollo de productos dentro de TCL Communication", dijo Shane Lee, gerente general del Centro Global de Productos en TCL Communication.

"Nuestros equipos de trabajo siguen comprometidos con ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo una experiencia del teléfono inteligente BlackBerry auténtica y distinta al resto del mercado actual".

TCL Communication anunció una edición especial en rojo para el KEY2 llamada Red Edition el mes pasado en el Mobile World Congress.