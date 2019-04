Ticongle, un programa que quiere cambiar la vida de jóvenes salvadoreños por medio de la formación

Un video del "beatboxer" Thrazo rompió el hielo de la sala, en la que muchos jóvenes se mezclaban con personas adultas, representantes de diversas empresas e instituciones.

@THRazo participó en el lanzamiento de Ticongle, programa de formación, empleo y emprendimiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Vídeo LPG/ E. Arteaga. pic.twitter.com/1rKrRBMjwZ — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) April 25, 2019



Luego, el artista hizo una muestra de su talento en vivo. ¿Se trataba de un concierto? No, era el lanzamiento de un programa que trata de cambiar el futuro de los jóvenes en El Salvador.

La mañana de este jueves se realizó el lanzamiento de Ticongle, un programa que es definido como un apoyo integral para que jóvenes salvadoreños en situación de vulnerabilidad educativa y laboral.

Con él se espera que cuenten con oportunidades para mejorar sus condiciones socioeconómicas a través de la formación, el empleo y el emprendimiento.

Ticongle tiene tres áreas: joven integral (que se enfoca en la formación), joven productivo (que promueve el empleo independiente o "freelance") y joven emprendedor (que asiste para crear su propio negocio).

"Ticongle me ayuda a formarme en lo que mejor hago y ofrece oportunidades para otros jóvenes", dijo en la presentación Tatiana Crespín, quien forma parte del programa.

Una "selfie" de algunos de los muchachos de Ticongle. Foto LPG / Cortesía

Detrás del programa Ticongle está la Asociación Conexión. Su director general, Gilberto Lara, explicó que los pilares de Ticongle son la cooperación y el trabajo en equipo entre personas y entre organizaciones.

Lara contó que buscaban qué hacer con los jóvenes ya capacitados por la Asociación Conexión. Entonces conocieron un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que mostraba que los jóvenes salvadoreños tienen problemas para estudiar, lo que es un obstáculo para optar a oportunidades de trabajo.

"Me he dado cuenta que los 'nini' no es que no hagan nada. El estudio mostró que el 44 % de ellos en El Salvador pasa buscando trabajo. La falta de recursos es el principal motivo por el que no se estudia, incluso por encima de la inseguridad", mencionó.

Lara comentó que la presentación (animaciones, videos, gráficos) fue elaborada por jóvenes de Ticongle, que inició operaciones "piloto" en marzo de 2018.

Dada la capacidad comprobada de los muchachos, Lara invitó a las empresas a contratar los servicios de estos jóvenes.

Con Ticongle reciben formación en estrategia y marketing digital, desarrollo y programación web, diseño, desarrollo de aplicaciones móviles, producción multimedia y soporte técnico y redes.

Palabras de expertos

Antes del lanzamiento de Ticongle se realizó un panel con la participación de Nayeli Mendoza, gerente de proyectos de la consultora de innovación Insert; Ethel Hernández, gerente de investigación y estudios de INSAFORP; Ricardo Cuéllar, de Hugo App; y Carlos Moreno, de Elaniin, que se encarga de programar para diversas empresas en El Salvador y el extranjero.

De izquierda a derecha: Carlos Mendoza (Elaniin), Ethel Hernández (INSAFORP), Nayeli Mendoza (Insert) y Ricardo Cuéllar (Hugo) charlaron con Lito Ibarra. Foto LPG / Ernesto Arteaga

El moderador fue Rafael "Lito" Ibarra, quien describió el trabajo de cada uno de ellos. Hablaron de las capacidades que necesitan los jóvenes para el mundo laboral actual, el ambiente de trabajo con nuevas tecnologías en El Salvador, sus experiencias en sus empresas o instituciones y su apertura para ser un medio de aprendizaje para jóvenes salvadoreños.

Entre las asociaciones y empresas que apoyan al programa Ticongle están Better Ride, Coexport, SVNet, Dream Digital Works, Fundemás, ECSSA, Internet Society capítulo El Salvador, clubTIC y La Prensa Gráfica.

Se puede tener más información del programa en ticongle.sv, una web creada por los mismos jóvenes, o al correo [email protected]